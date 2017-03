Die US-Behörden planen ein Verbot von größeren elektronischen Geräten an Bord von bestimmten Flugzeugen, die aus dem Ausland in die Vereinigten Staaten fliegen. Grund sei eine nicht näher ausgeführte Terrordrohung. Das berichteten der Fernsehsender NBC und die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf einen amerikanischen Regierungsvertreter.



Bei dem Verbot gehe es um Geräte, die größer als ein Handy seien. Es gelte für etwa ein Dutzend ausländische Fluglinien. US-Gesellschaften seien nicht betroffen. Das Heimatschutzministerium werde die neue Vorschrift voraussichtlich am Dienstag bekanntgeben.

Airline @RoyalJordanian weist Passagiere darauf hin, jegliche elektronische Geräte auf US-Flügen seien verboten.https://t.co/vnkkQjMIfo pic.twitter.com/UwWNCYDgco — Bastian Brauns (@BastianBrauns) 20. März 2017

Zuvor hatte die jordanische Flugline Royal Jordanian über Twitter mitgeteilt, dass elektronische Geräte wie beispielsweise Laptops, Tablet-Computer, Kameras und Spielkonsolen bei Flügen von und in die USA im Handgepäck künftig nicht mehr erlaubt seien. Von dem Elektronikverbot seien Handys und medizinisch notwendige Geräte ausgenommen. Die Anordnung trete am 21. März in Kraft.



Ein amerikanischer Regierungsvertreter sagte zu NBC News, die Vorschriften würden nicht genau so ausfallen wie von Royal Jordanian angekündigt. Mehrere Gerätearten sollen aber vorläufig nur noch im eingecheckten Gepäck erlaubt sein. Die Airline löschte ihren entsprechenden Tweet am Montagabend wieder.