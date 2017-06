Der Skandal um manipulierte Dieselmotoren bei Volkswagen und um deutlich überhöhte Abgaswerte auch bei anderen Automobilherstellern hat ein staatliches Versagen offenbart. Für uns in Europa hat der Fall mehrere Ergebnisse.

Erstens: Der Bestand von Pkw mit nicht-rechtskonformen Zulassungen auf den Straßen der EU ist inzwischen auf gut 30 Millionen Stück angewachsen, die Zahl nimmt auch nach Aufpoppen des Skandals weiter zu. Zweitens: Die illegitim hohen Emissionen aus den Auspuffrohren dieser Fahrzeuge haben nach Angaben der EU-Umweltagentur bislang zu vorzeitigen Todesfällen in der Größenordnung von 100.000 geführt, und auch diese Zahl wächst weiter. Drittens: Der Schaden in Europa hat sich über die Jahre zu einer Größenordnung von 800 Milliarden Euro aufgetürmt. Das ist gerechnet mit den spezifischen Kosten, die die US-Umweltbehörde ermittelt hat und auch für das Strafmaß hinzuzieht. Der Pfeil weist auch hier nach oben.

Setzt man die Geltung des Rechts absolut, so könnte man auf den Gedanken kommen, die genannten 30 Millionen Fahrzeuge in Europa explizit für illegal zu erklären und zu verlangen, diese sämtlich in rechtskonformen Zustand zu bringen. Das wäre radikal und würde die – vor allem hiesige – Fahrzeugindustrie um rund 400 Milliarden Euro belasten. Die Hersteller wären nicht in der Lage, das zu tragen – auch sie sind too big to fail. Der Staat müsste folglich einspringen. Doch auch ihm wäre ein solches finanzielles Volumen, welches dem der Finanzkrise von 2008 entspricht, zu viel. Europa kann sich das nicht (erneut) leisten.

Wir sind somit gezwungen, mit dem Illegalen zu leben. Das mag moralisch schwerfallen, doch es ist unausweichlich. Den intransparenten Kurs des jetzigen Bundesverkehrsministers verstehe ich als Ausdruck dieses Dilemmas. Alexander Dobrindt hat auszulöffeln, was seine beiden Vorgänger Wolfgang Tiefensee und Peter Ramsauer seit 2007 eingebrockt haben.

Hans-Jochen Luhmann ist Senior Expert am Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören die Zukunft der Mobilität und entsprechende Regulierungen in der EU. © privat

Allerdings haben der Skandal und das Staatsversagen eine wettbewerbsrechtliche Komponente, die bisher unterbelichtet geblieben ist und dringend betrachtet werden sollte. Denn dass das System so funktionieren konnte, hat insbesondere mit einer mangelhaften Konstruktion innerhalb des EU-Binnenmarktes zu tun.

Obergrenzen für Abgase von Pkw-Typen sind eine von vielen Vorgaben für die Eigenschaften eines gehandelten Produkts – die Emissionsgrenzwerte wurden in den Typ-Zulassungen der Abgasnormen Euro 1 bis Euro 6 formuliert und in EU-Verordnungen gefasst, mit einer Verschärfung der Grenzwerte in Schritten. Bis zur Vollendung des EU-Binnenmarktes in den 1990er Jahren wurde die Aufgabe der Typzulassung von je einer Behörde in jedem Mitgliedsstaat wahrgenommen. Dann musste sie auf EU-Ebene hochgezoomt werden.

Ein "Wettlauf nach unten"

Das geschah nach dem deregulatorischen New-Approach-Ansatz der EU: Einfach die mitgliedstaatlichen Agenturen schließen und eine einzige neue, unter Brüsseler Ägide, zu schaffen, war nicht vorgesehen, die Umsetzung blieb vielmehr in der Hand der Nationalstaaten. Um das binnenmarktkompatibel zu machen, verfügte man, was als Beistandsformel aus Allianzen bekannt ist: Eine Zulassung in einem der Mitgliedstaaten gilt unbesehen als Zulassung in allen Mitgliedstaaten. Eine Aufsicht über die Rechtstreue der Mitgliedstaaten gab es nicht – man folgte der Devise "blindes Vertrauen". Das konnte man auch als Einladung, als Nische für ein Geschäftsmodell, verstehen.

So kam es denn auch. Die nationalen Typzulassungsbehörden fanden sich in eine Konkurrenz untereinander gesetzt. Ihnen war der nationale Monopolstatus genommen, doch sie hatten sich weiterhin als "Geschäft" zu finanzieren. Der Wettbewerb mutierte für sie zu einem Kampf ums jeweilige Überleben. Der wurde hart ausgefochten – und alsbald spielte die Grenze der Legalität, die bei dieser Konstruktion keinen institutionalisierten Anwalt hatte, keine große Rolle mehr und wurde unterboten. Die beiden nicht als autoindustrieaffin bekannten Mitgliedstaaten Malta und Luxemburg, deren Leumund aus Aktivitäten zur Umsetzung des Steuerrechts einschlägig belastet war, schoben sich in die Spitzengruppe des Typ-Zulassungsgeschäfts vor.

Spätestens da war klar, wohin der Hase gelaufen war. Unter "Wettlauf nach unten" ist das im Lehrbuch für Ökonomie und Politiksysteme nachzulesen.