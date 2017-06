Wir planen in den Sommerferien eine längere Reise durch verschiedene europäische Länder. Unsere Route soll idealerweise bis zum Donaudelta nach Rumänien führen. Dürfen wir einen Ersatzkanister mit Benzin mitnehmen, da wir durch abgelegene Gegenden reisen und die Preise unterwegs ziemlich stark schwanken?, möchte ZEIT-ONLINE-Leser Norbert Riess wissen.

Am einfachsten wäre es vermutlich, mit einem Boot über die Donau zu schippern oder den gut ausgebauten Radwanderweg zu nutzen. Mit dem eigenen Wagen und Ersatzkanister für Treibstoff gestaltet sich die Reise etwas komplizierter. Wer durch mehrere europäische Ländern fährt, sollte nicht nur aktuelle Straßenkarten auf sein Navigationsgerät laden, sondern sich auch mit den unterschiedlichen Straßenverkehrsregeln vertraut machen – denn die Straßenverkehrsregeln und Vorschriften variieren ziemlich stark.

Das gilt auch für die scheinbar einfache Frage, ob ein Ersatzkanister mitgenommen werden darf. "Für das anvisierte Zielland Rumänien gibt es mittlerweile eine Obergrenze von zehn Litern Kraftstoff in einem Ersatzkanister", sagt Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Plant unser Leser indes einen Abstecher ins Nachbarland Bulgarien, ist es untersagt, Kraftstoff in Reservekanistern ein- oder auszuführen. Das gilt auch für Ungarn – also aufgepasst, falls die Reise an der Donau entlang gehen soll.



Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclubs von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

In Griechenland darf ebenfalls kein Kraftstoff in Kanistern ein- und ausgeführt werden. Innerhalb des jeweiligen Landes dürfe Kraftstoff in separaten Behältnissen mitgeführt werden, erläutert Verkehrsrechtsexperte Engelmohr. Allerdings dürften die Kanister nicht befüllt im Kofferraum über die Grenze gelangen.

Anders sieht es auf der Strecke nach Südosten aus. Während es in Italien verboten ist, Kraftstoff in einem Kanister durch Tunnel und auf Fähren zu transportieren, erlaubt es Slowenien jedem, zehn Liter Reservesprit zollfrei einzuführen. Die Türkei erlaubt sogar die zollfreie Einfuhr eines Kanisters mit 25 Litern Reservekraftstoff.

Wen es an den Lago Maggiore zieht, der darf in die Schweiz 25 Liter Reservekraftstoff zollfrei einführen. Reist unser Leser nach Norwegen, darf er mit zehn Litern Reservesprit durchs Land fahren. In den baltischen Staaten gilt beispielsweise für Litauen, dass auch dort zehn Liter im Ersatzkanister eingeführt werden dürfen.



Nach den vielen unterschiedlichen Regelungen erscheint die Reise über die Donau mit dem Paddelboot doch verlockend, denn neben neuen Perspektiven erübrigt sich auch die lästige Frage nach dem Ersatzkanister mit Treibstoff.