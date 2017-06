Die Mercedes-Benz-Tochter Smart setzt verstärkt auf Elektromobilität. In den USA bietet der Kleinwagenspezialist seine beiden aktuellen Modelle Fortwo und Forfour sogar nur noch als sogenannte Electric-Drive-Versionen (ed) an. Da ist es nur konsequent, auch das zweisitzige Cabriolet als reinen Stromer auf den Markt zu bringen.

Das Smart-Cabrio ed kommt Ende Juli für 25.200 Euro in den deutschen Handel. Ein Preis, von dem der Kunde noch die Kaufprämie in Höhe von 4.000 Euro abziehen kann. Genau genommen sind es sogar 4.380 Euro, weil sich die Förderung an den Nettopreisen orientiert. Im Gegensatz zum staatlichen Anteil von 2.000 Euro muss beim Herstelleranteil von ebenfalls 2.000 Euro noch die Mehrwertsteuer (380 Euro) hinzugerechnet werden. Das klingt kompliziert, doch entscheidend ist für den Privatkunden nur, dass als Endsumme 20.820 Euro auf der Rechnung stehen. Für das Basismodell, versteht sich.

Aber Schluss mit der Rechnerei. Durfte sich der luftige Smart schon mit Verbrennungsmotor mit dem Superlativ des günstigsten Cabrios auf dem Markt schmücken, so können sich die Fahrer der Elektrovariante damit rühmen, im einzigen rein elektrisch fahrenden Serien-Cabriolet zu sitzen – auch wenn es sich dabei um begriffliche Hochstapelei handelt. Der kleine Zweisitzer ist mit den unverrückbar fest stehenden B-Säulen ebenso wenig ein echtes Cabriolet wie die artverwandten Modelle Fiat 500C oder DS3 von Citroën.

Der Schrecken mancher Radfahrer

Das auch im Electric-Drive-Modell angewandte Prinzip, um sich die Luft um die Nase wehen zu lassen, ist nicht neu: Ein textiles Faltdach surrt auf Knopfdruck binnen zwölf Sekunden nach hinten und stoppt erst mal an der hinteren Dachkante. Das ist kein Hexenwerk und funktioniert wie ein Schiebedach, bei welcher Geschwindigkeit auch immer.

Drückt man weiter aufs Knöpfchen, setzt sich der Faltvorgang fort und das Textildach inklusive der gläsernen Heckscheibe legt sich auf der Heckklappe ab. Das schränkt zwar die Sicht nach hinten deutlich ein, dafür steht einem als Entschädigung der Himmel grenzenlos offen. Erst recht, wenn jetzt noch die seitlichen Dachholme entnommen und passgenau in der Heckklappe verstaut werden. So weit bekannt, aber in Verbindung mit dem leisen Elektroantrieb ist das schon eine ganz neue Erfahrung.

Der 60 Kilowatt (81 PS) starke Elektromotor stammt vom Kooperationspartner Renault, und wie alle strombetriebenen Motoren entfacht auch dieser seine Kraft mit dem maximalen Drehmoment von 160 Newtonmetern, sobald man aufs Gaspedal drückt. Der offene Smart kommt so zügig und nahezu lautlos vom Fleck, dass auf unserer Testfahrt mancher Radfahrer überrascht aufschreckte, als der Fortwo in der grasgrünen Speziallackierung neben ihm auftauchte. Die neue Mobilität kann also auch zu kritischen Situationen führen.