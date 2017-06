Der Toyota Prius ist der Urvater aller Hybride und mittlerweile in der vierten Generation unterwegs. Der Plug-in-Ableger, der erstmals zwischen 2012 und 2016 erhältlich war, konnte an den Erfolg der Hybrid-Limousine bisher nicht recht anknüpfen – 25 Kilometer elektrische Reichweite überzeugten einfach nicht.

Die zweite Auflage will es nun besser machen. Statt 25 Kilometer kann man im neuen Prius Plug-in theoretisch gut 50 Kilometer rein elektrisch fahren, ehe der Akku leer ist und der Verbrennungsmotor einspringen muss. Die Verdopplung der Reichweite hat einen einfachen Grund: Die Toyota-Ingenieure haben statt einer Lithium-Ionen-Batterie mit 4,4 Kilowattstunden (kWh) eine mit 8,8 kWh in das Fahrzeug gepackt.

Außerdem baut Toyota statt eines Elektromotors nun zwei E-Aggregate mit einer Systemleistung von 68 kW (92 PS) ein. Der Verbrenner leistet wie beim normalen Prius 72 kW (98 PS). Allerdings darf man die beiden Werte nicht einfach addieren, die Systemleistung beträgt nur 90 kW (122 PS).

Unsere Testfahrt startet bei angenehm warmen Temperaturen. Der Akku ist aufgeladen, die Reichweitenanzeige zeigt 52 Kilometer an. Weil das Fahren mit Strom Spaß macht, wird erst einmal der EV-Modus aktiviert. So ist man rein elektrisch unterwegs – zumindest bis zu einem Tempo von 135 km/h (früher hat schon bei Tempo 85 der Verbrenner übernommen); man kann also auch auf der Autobahn elektrisch düsen.

Ab Tempo 120 wird's laut

Allerdings passt der Steckdosen-Prius dort nicht so richtig gut hin. Bei Geschwindigkeiten über 120 km/h lässt sich ein gewisser Unwillen nicht überhören. Der Wagen dröhnt laut, was nicht allein aufs Konto des Getriebes geht. Bei 162 km/h ist ohnehin die Höchstgeschwindigkeit erreicht. Doch die will man eigentlich gar nicht fahren oder besser gesagt hören. Die Domäne des Prius Plug-in sind eher Kurzstrecken und Landstraßen. Kombiniert mit einer entspannten Fahrweise macht der Japaner durchaus Spaß.

Denn je nach Streckenprofil und Fahrers Gasfuß nimmt die Reichweite sehr schnell ab. Fordert man den Prius durch schnelle Beschleunigungsvorgänge, kommt das stufenlose Getriebe an die Grenzen seiner Gutwilligkeit, und die Akkus leeren sich in Rekordzeit. Anders als beim reinen Elektroauto muss man aber keine Angst vorm Stehenbleiben haben. Der Ottomotor setzt zwar hörbar ein, aber es geht immerhin weiter.

Zum Nachladen benötigt man eine Steckdose oder eine Wallbox. An letzterer gelingt der Ladevorgang in zwei Stunden. An einer normalen Haushaltssteckdose fließt der Strom rund drei Stunden lang, bis die Akkuzellen wieder voll sind. Also: Wer weiß, dass der Zielort im Umkreis seiner elektrischen Reichweite liegt, kann elektrisch über die Straßen rollen. Im Idealfall stöpselt man das Fahrzeug am Ziel wieder ein, um mit vollgeladener Batterie den nächsten Tourabschnitt zu beginnen.