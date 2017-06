Will man einen Linienbus passieren, darf man höchstens 7 km/h fahren. Gilt das auch dann, wenn der Bus in einer Haltebucht steht? Ich wurde schon übel beschimpft und provoziert, weil ich mich an die Schrittgeschwindigkeit halte. Auch ein Abbremsen auf der Landstraße von Tempo 100 auf Schrittgeschwindigkeit ist kritisch, denn der nachfolgende Verkehr könnte zum Problem werden. Wie sieht da die Rechtslage aus?, will ZEIT-ONLINE-Leser Fritz Penzenstadler wissen.

‪Die Straßenverkehrsordnung (StVO) schreibt in zwei Situationen Schrittgeschwindigkeit vor, wenn ein Kraftfahrer an Bussen und Straßenbahnen vorbeifahren möchte: wenn er bei aus- oder einsteigenden Fahrgästen rechts am Bus vorbeifahren will und wenn ein Linien- oder gekennzeichneter Schulbus mit eingeschalteter Warnblinkanlage eine Haltestelle anfährt oder dort hält (Paragraf 20 Absätze 2, 3, 4 StVO).

In allen anderen Situationen sollten Autofahrer generell vorsichtig vorbeifahren und je nach Verkehrssituation warten. ‪Das sind die generellen Vorgaben der StVO zum Passieren von Bussen an Haltestellen, die mit dem Verkehrszeichen 224 versehen sind. Das gilt somit auch für Haltebuchten – die die StVO nicht sonderlich erwähnt.



Die ideale Geschwindigkeit des vorbeifahrenden Fahrzeugs hängt somit von der konkreten Lage ab. "Wichtig ist, dass Fahrzeugführer die Verkehrssituation beachten und entsprechend ihr Fahrverhalten darauf abstimmen", sagt der Verkehrsrechtsexperte Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD).

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

‪Die Pflicht, Schrittgeschwindigkeit zu fahren, gilt jedenfalls nur bei eingeschalteter Warnblinkanlage oder beim Vorbeifahren auf der rechten Seite des Busses. Die Fahrgäste sollten am Straßenrand, Seitenstreifen beziehungsweise an den dafür vorgesehenen Haltestellen auf den Bus warten. Für Aussteigende, die anschließend die Fahrbahn überqueren wollen, gelten die Vorschriften für Fußgänger, also nicht unbedacht die Straße zu überqueren.