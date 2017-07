Ein im Abgasskandal angeklagter VW-Manager will sich in den USA schuldig bekennen. Das teilte das zuständige Bezirksgericht in Detroit mit und berief sich auf die Anwälte des Beschuldigten. Demnach wolle der Mann am 4. August ein Geständnis ablegen. Die US-Bundespolizei FBI hatte den Mann im Januar in Miami kurz vor seinem Heimflug nach Deutschland festgenommen. Er wird beschuldigt, Teil einer Verschwörung zum Betrug und Verstoß gegen US-Umweltgesetze gewesen zu sein.



Der Angeklagte hatte bei VW das Umwelt- und Ingenieursbüro geleitet, das für die Koordination mit US-Behörden zuständig war. Ihm droht nach Angaben des FBI eine lange Haftstrafe. Das Justizministerium teilte im Januar mit, er könnte mit bis zu 169 Jahren Haft bestraft werden. Bislang hatte der Angeklagte auf unschuldig plädiert. Der Mann ist einer von mehreren früheren und aktuellen VW-Mitarbeitern, die in den USA beschuldigt werden, bei der Manipulation der Abgaswerte und deren Verschleierung beteiligt gewesen zu sein.



Gegen acht VW-Mitarbeiter liegen Strafanzeigen wegen Mittäterschaft vor, darunter gegen Ex-Entwicklungschef Heinz-Jakob Neußer. Einer der mutmaßlichen Mittäter hat sich in den USA bereits schuldig bekannt und arbeitet als Kronzeuge mit den Ermittlern zusammen. Die anderen halten sich in Deutschland auf, sollen jedoch nicht ausgeliefert werden.

Volkswagen hatte in den USA zugegeben, Abgaswerte manipuliert und dies vor den Behörden verschleiert zu haben. Damit schuf das Unternehmen die Voraussetzung für einen Vergleich, der den Konzern bis zu 22,6 Milliarden Euro kostet. Als Teil des Schuldeingeständnisses akzeptiert Volkswagen darin eine Geldstrafe von 4,1 Milliarden Euro.