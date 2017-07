BMW hat den Vorwurf illegaler Absprachen mit vier anderen deutschen Autobauern in Teilen zurückgewiesen. Das Unternehmen suche mit Blick auf Technologien zur Reinigung von Abgasen bei Dieselfahrzeugen den Wettbewerb, teilte der Münchner Konzern mit. Die von BMW eingesetzte Technologie unterscheide sich deutlich von anderen am Markt.

Der Spiegel berichtet in seiner aktuellen Ausgabe, dass sich BMW, Volkswagen, Audi, Porsche und Daimler jahrzehntelang unter anderem über die Größe der Tanks für das Harnstoffgemisch AdBlue abgesprochen hätten. Der Stoff wird gebraucht, um Stickoxide zu neutralisieren. Aus Kostengründen hätten sich die Hersteller laut dem Magazin auf kleine Tanks verständigt. Als die Abgaswerte verschärft wurden, reichte deren Volumen nicht mehr aus, um die Abgase ausreichend zu reinigen – die Unternehmen sollen dann zu Tricks gegriffen haben.

Dazu teilte BMW mit: "Diskussionen mit anderen Herstellern über AdBlue-Behälter zielten aus Sicht der BMW Group auf den notwendigen Aufbau einer Betankungsinfrastruktur in Europa ab." Zu den weiteren im Spiegel erhobenen Vorwürfen äußerte sich das Unternehmen zunächst nicht. "Wir wissen nichts von Ermittlungen gegen uns", sagte ein Konzernsprecher.



VW spricht von rechtswidrigem Verhalten

Laut Spiegel sollen sich seit den 1990er Jahren mehr als 200 Mitarbeiter der Unternehmen in über 60 Arbeitsgruppen regelmäßig abgestimmt haben. Nach Informationen des Magazins ging es dabei um alle Bereiche der Autoentwicklung, Benzin- und Dieselmotoren, Bremsen, Kupplungen und Getriebe. Zudem hätten die Hersteller die Auswahl von Lieferanten sowie die Preise von Bauteilen besprochen. Sollte sich der Verdacht erhärten, drohen den Autoherstellern Strafen im Milliardenbereich. Es wäre eines der größten Kartelle der deutschen Wirtschaftsgeschichte.

Laut dem Medienbericht gründen die Vorwürfe auf einer Mitteilung des Wolfsburger VW-Konzerns an die Wettbewerbsbehörden. Dabei soll es sich um "eine Art Selbstanzeige" handeln. In dem Dokument schreiben die Wolfsburger, dass an den Absprachen alle großen deutschen Autohersteller beteiligt gewesen seien, und nennen diese namentlich. Weiter heißt es, dass "der Verdacht" bestehe, dass es dabei zu "kartellrechtswidrigem Verhalten" gekommen sei.

Dem Spiegel zufolge hat Volkswagen seine Selbstanzeige auch im Namen von Audi und Porsche eingereicht, Daimler wiederum soll eine gesonderte Selbstanzeige vorgelegt haben – mit dem Ziel, eventuelle Strafmaßnahmen der Kartellbehörden abzuschwächen.



VW-Chef Matthias Müller sagte der Rheinischen Post: "Zu Spekulationen und Sachverhaltsvermutungen auf Grundlage der Spiegel-Berichterstattung äußern wir uns nicht." Ähnlich äußerte sich Daimler.

Hofreiter: Dobrindt die Zuständigkeit entziehen

Politiker diverser Parteien forderten nach Bekanntwerden der Vorwürfe umfassende Aufklärung. Auch die EU-Kommission will den Kartellvorwurf überprüfen. Laut Spiegel hat die Kommission bei den beteiligten Unternehmen bereits Unterlagen beschlagnahmt und erste Zeugen befragt.

SPD-Chef Martin Schulz sprach in Berlin "von einem ungeheuerlichen Vorgang", sollten sich die Anschuldigungen bestätigen. "Es wäre ein gigantischer Betrug zulasten der Kunden und der oftmals mittelständischen Zulieferunternehmen. In diesem Fall müssen die verantwortlichen Manager die Konsequenzen tragen", sagte er. Der Kanzlerkandidat betonte aber, dies dürfe nicht zulasten der Arbeitnehmer gehen. "Sie haben weder Kartellabsprachen getroffen, noch den Dieselbetrug zu verantworten."

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter forderte Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) auf, Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) die Zuständigkeit für den Dieselskandal zu entziehen. "Wenn sich die Vorwürfe bewahrheiten, ist das der größte Kartellfall und der größte Skandal der deutschen Wirtschaftsgeschichte", sagte er dem Handelsblatt.

Auch Dobrindt selbst hatte zuvor eine umfassende Aufklärung des Verdachts gefordert. "Die Kartellbehörden müssen ermitteln, die Vorwürfe detailliert untersuchen und gegebenenfalls notwendige Konsequenzen ziehen."

Bundeswirtschaftsministerin Brigitte Zypries (SPD) forderte die Autohersteller auf, mit staatlichen Stellen zu kooperieren und für Transparenz zu sorgen. Es gehe um die Glaubwürdigkeit der deutschen Automobilindustrie, sagte sie: "Die Zeit der Salamitaktik muss endgültig vorbei sein. Ohne umfassende Aufklärung kann Vertrauen nicht wiederhergestellt werden."

Ferdinand Dudenhöffer, Direktor des Center Automotive Research an der Universität Duisburg-Essen, sagte dem MDR, in Deutschland sei alles getan worden, um die Autobranche und die Schlüsseltechnik Diesel zu schützen. "Und erreicht hat man genau das Gegenteil."