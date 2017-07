Wer schön sein will, muss leiden, sagt eine Volksweisheit. Eine Testfahrt mit dem Pedelec Coboc One Soho hat uns vom Gegenteil überzeugt. Dieses ausnehmend schicke Elektrofahrrad lässt seinen Fahrer sportlich-dynamisch erscheinen, ohne dass sich dieser dafür ins Zeug legen muss. Darüber hinaus räumt das Single-Speed-Rad noch mit einigen Vorurteilen in Sachen E-Mobilität auf.

Eines dieser Ressentiments: Pedelecs sind plump. Filigranes Design – schlicht, funktional und edel – gehört im Pedelec-Segment in der Tat zur Ausnahme. Ein großer Elektromotor, der Akku sowie Schalter und Display am Lenker lassen sich in ein konventionelles Fahrraddesign eben nur schwierig integrieren. Das Soho zeigt jedoch, dass E-Antriebstechnik und Edeloptik auch nahezu perfekt zusammengehen können: Dem Rad sieht man seine Pedelec-Technik kaum an. Sie ist nicht unsichtbar, aber sehr unauffällig.

Der Motor fällt gar nicht auf

Die Batterie zum Beispiel steckt im Unterrohr des aus gebürstetem Aluminium bestehenden Diamantrahmens. Einen 352 Wattstunden großen Lithium-Ionen-Akku würde man in dem ovalen Tubus nicht erwarten. Auch der sehr kompakt gebaute Nabenmotor im hinteren Speichenrad fällt nur etwas größer als manche übersetzungsreiche Nabenschaltung aus. Zudem wirkt der Motor dank Chromhülle wie ein integraler Bestandteil des metallisch glänzenden Bikes. Leitungen und Kabel wurden weitgehend innen verlegt und stören somit den schnörkellosen Anblick kaum.

Ebenfalls gut versteckt sind die Bedienelemente für den Betrieb des E-Bikes: Der Ein- und Ausschalter sowie ein Anschlussport fürs Ladekabel befinden sich an der Unterseite des Oberrohrs. Gut sichtbar sind dagegen auf der Oberseite fünf kleine Leuchtdioden: Sie sind die Füllstandanzeige der Batterie. Diese dezente Lösung reicht aus, den Fahrer über die verbleibende Reichweite zu informieren. Maximal kommt man mit voller Batterie 80 Kilometer weit; leuchtet nur noch eine Diode, reicht der Strom für 16 Kilometer E-Unterstützung.

Ein Display mit vielen Schaltern und Untermenüs erübrigt sich. Auch sonst ist das Soho spartanisch gemacht. Der sportliche, aber nicht unbequeme Sattel von Brooks hat eine Decke aus vulkanisiertem Naturkautschuk und Baumwolle, der Bullhorn-Lenker ist mit Textiltape umwickelt, und vorn und hinten packen kleine CNC-gefräste Felgenbremsen kraftvoll zu. Licht, Gepäckträger oder Gangschaltung? Fehlanzeige. Doch Coboc bietet alternativ auch technisch wie ästhetisch ähnliche Modelle wie das Vesterbro, das zusätzlich mit Schutzblechen, Beleuchtung und anderen nützlichen Accessoires ausgestattet ist.

Das reduzierte Design und die spartanische Ausstattung des Soho bringen allerdings einen entscheidenden Vorteil: Das Pedelec wiegt nur 13,7 Kilogramm und ist damit eines der leichtesten seiner Art, das sich sogar halbwegs mühelos einhändig Treppen hinauftragen lässt.