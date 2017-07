Der größte Anbieter für Nahverkehr in Los Angeles hat sich das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 seine gesamte Busflotte auf Elektrofahrzeuge umzustellen. Die rund vier Millionen Einwohner der Stadt sollen sich emissionsfrei fortbewegen können.



Am Donnerstag beschloss die Los Angeles County Metropolitan Transportation Authority den Kauf von 95 Elektrobussen für eine Summe von 135 Millionen Dollar, wie die Los Angeles Times berichtete. 60 Elektrobusse erwirbt die Verkehrsgesellschaft von einem chinesischen Hersteller, 35 Busse kommen von einem lokalen Anbieter. Pro Jahr sollen 200 Busse der Flotte mit Elektrobussen ersetzt werden.



Derzeit fahren alle Busse der Gesellschaft mit Erdgas. Den letzten Dieselbus hatte LA Metro bereits 2011 aus dem Verkehr gezogen. Mit 2.200 Fahrzeugen hat LA Metro die zweitgrößte Busflotte in den Vereinigten Staaten.



In die Umstellung auf emissionsfreien Transport will LA Metro in den nächsten zehn Jahren insgesamt knapp eine Milliarde Dollar investieren. Diese Pläne bezeichnete die Gesellschaft selbst als "mächtig ambitioniert", doch man sehe den Umstieg als Chance, Führungsqualitäten im Kampf gegen den Klimawandel zu beweisen und Los Angeles zudem zu einem zentralen Markt für Elektrobustechnologie zu machen.

Der Stadtrat Mike Bonin sagte der Los Angeles Times, man beabsichtige nicht, sich in Sachen Klimaschutz wie die US-Regierung wieder "in eine dunkle Vergangenheit" zu bewegen. "Während sich die Bundesregierung rückwärts bewegt, bewegen wir uns hier in Los Angeles vorwärts."

Noch haben batteriebetriebene Busse eine deutlich geringere Reichweite als vergleichbare gasbetriebene Fahrzeuge, die mit einer Tankfüllung mehr als 600 Kilometer fahren können. Doch auch junge Unternehmen setzen in Kalifornien auf Elektromobilität: Wie die Zeitschrift Forbes berichtete, eröffnete der Start-up-Elektrobushersteller Proterra am Mittwoch ein neues Werk in Los Angeles.