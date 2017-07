Die Harley-Davidson Electra Glide Ultra Limited ist das schwerste und zugleich teuerste Serienmotorrad, das ich in vielen Berufsjahren zum Testen bekommen habe. 414 Kilogramm wiegt der Elefant auf zwei Rädern, er kostet mindestens 29.795 Euro. Wo immer ich mit dem Monster vorfahre, höre ich ausschließlich zwei Meinungen. Die einen bewundern die opulente Erscheinung, für die anderen ist eine so massige Maschine kein Motorrad mehr. Ein Dazwischen gibt es nicht.

Das Bike liebt man oder man hasst es. Ein bisschen von beidem geht nicht, denn viel zu präsent ist der Auftritt dieses Motorrads. Übersehen? Unmöglich! Also schaue ich mir die Harley genauer an, um mir meine Meinung zu bilden.

Zuerst sortiere ich die Maschine ein, das hilft bei der Beurteilung. Bedingungslose Zuverlässigkeit auf langen Strecken ist seit jeher das wichtigste Kriterium für Motorräder von Harley-Davidson. Reisemaschinen haben das Image der Marke geprägt. Harley steht für Abenteuer und Freiheit – auf der Straße und im Kopf.

Platz nehmen auf dem Ledersofa

Die Electra Glide wurde als Tourer entwickelt, um ihre Passagiere auf den amerikanischen Interstate Highways lässig und entspannt durch die Weiten Amerikas zu kutschieren. Das allein ist ihre Bestimmung. Die Electra Glide ist ein komfortables Reisemotorrad. In diesem Segment ist sie ein Fünf-Sterne-Cruiser. Wer sich also darüber beklagt, dass die Maschine auf schmalen, kurvigen Nebensträßchen kaum Spaß machen kann, hat Recht, aber aufs falsche Motorrad gesetzt.

Die Batwing-Verkleidung schützt den Oberkörper vor Wind und Wetter. Auf ihr sitzt ein Windschild, das entweder zu kurz oder zu lang ist für einen durchschnittlich großen Fahrer mit 1,80 Zentimetern Größe. Die Kante des Windschilds liegt nämlich genau auf Augenhöhe und so schaue ich zur Hälfte darüber hinweg und unten hindurch. In den Beinschildern wird das Kühlwasser gekühlt. Sie schützen zudem vor Spritzwasser bei Regen.

Das Infotainment-System ist üppig ausgestattet: ein Farb-Touchscreen, der sich zuverlässig mit Handschuhen bedienen lässt, ein Navigationssystem und eine Musikanlage mit rundum Lautsprechern. Der Sound ist bombastisch, damit lässt sich leicht eine Party am See beschallen. Bedient wird sie ganz einfach über Joysticks an beiden Lenkerenden.

Der Sattel ist ein abgestuftes Ledersofa für zwei mit Sitzheizung als Sonderausstattung. Der Fahrer sitzt tiefer, die Sozia thront über ihm, rechts und links gestützt von Seitenwangen, hinten von einer hohen Rückenlehne. Bequemer geht das Mitfahren kaum. Die Lenkergriffe sind beheizbar, das Koffersystem auf dem Gepäckträger und an den Seiten Serienausstattung. In die Koffer passen 132 Liter, das reicht für zwei bis vier Wochen lang. Und die 23 Liter Tankfüllung für etwa 350 Kilometer am Stück.