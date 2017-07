Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) droht Besitzern von Dieselfahrzeugen der Marke Volkswagen mit dem Entzug der Zulassungserlaubnis. Nach Informationen der ZEIT verschickt die Behörde derzeit Briefe an Besitzer von VW-Dieselfahrzeugen, die sich dem von VW angebotenen Softwareupdate verweigern. In diesen Briefen kündigt das Amt "die Untersagung des weiteren Betriebs des Fahrzeugs auf öffentlichen Straßen" an. Die Stilllegung des Fahrzeugs sei "in der Regel gebührenpflichtig".

"Millionen Fahrzeughaltern könnte bald die Stilllegung ihrer Fahrzeuge drohen", sagt Christopher Rother, Anwalt und Partner der Kanzlei Hausfeld. Rother vertritt mehr als 30.000 Autobesitzer, die Schadensersatz vom Wolfsburger Autohersteller fordern.

Hintergrund der Maßnahme ist der Abgasskandal, in den der Autokonzern verwickelt ist. Jahrelang hatte Volkswagen Dieselfahrzeuge mit einer Software so manipuliert, dass sie auf dem Prüfstand die Abgasgrenzwerte einhalten. Auf der Straße stoßen sie aber erheblich mehr Schadstoffe aus. Mitte September 2015 wurde die Manipulation in den USA aufgedeckt.



Weltweit sind etwa elf Millionen Fahrzeuge betroffen, die meisten davon fahren in Europa. Seit Januar 2016 ruft Volkswagen in Deutschland schrittweise die betroffenen Autos in die Werkstätten zurück, um Softwareupdates auszuführen.