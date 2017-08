Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) soll schon seit Jahren von den Finanzproblemen des privaten Autobahnbetreibers A1 mobil gewusst haben. Das berichten mehrere Medien. Der Betreibergesellschaft droht die Pleite. Der Fall könnte für den Steuerzahler noch teurer werden als bisher bekannt.



Die Berliner Zeitung berichtete, dass es schon 2009 erste Krisengespräche zwischen dem Verkehrsministerium und Vertretern von A1 gegeben habe. 2013 hätten dann zwei Schlichtungsverfahren begonnen, die bis 2017 andauerten. Dobrindt ist seit Ende 2013 Verkehrsminister, zuvor hatte der CSU-Politiker Peter Ramsauer das Amt inne.



Die Zeitung schrieb unter Berufung auf das Konsortium weiter, bisher hätten drei Richter in dem Schlichtungsverfahren gegen Dobrindt geurteilt. Ihrer Auffassung nach wäre das Ministerium verpflichtet, die Verträge zugunsten des Konsortiums zu ändern.

Autobahnbau gegen Lkw-Maut

A1 mobil betreibt im Rahmen einer öffentlich-privaten Partnerschaft (ÖPP) einen Abschnitt der Bundesautobahn A1 zwischen Hamburg und Bremen. Bei ÖPP-Projekten arbeiten Staat und Wirtschaft zusammen. Der Autobahnausbau wird privat finanziert, der Geldgeber betreibt die Strecke anschließend für mehrere Jahrzehnte. Im Gegenzug erhält er vom Bund jährlich die dort anfallenden Lkw-Mauteinnahmen.



Am Mittwoch war bekannt geworden, dass A1 mobil die Pleite droht. Der Betreiber warnte das Bundesverkehrsministerium in einem Brief vor einer "existenzbedrohenden Situation". Offenbar blieben die geplanten Erlöse aus der Lkw-Maut aus. Das Konsortium habe deshalb Klage gegen die Bundesrepublik eingereicht.



Einem Bericht der Süddeutschen Zeitung zufolge sind die Finanzrisiken für den Steuerzahler noch größer als die bisher genannten 640 Millionen Euro. Insgesamt fordere A1 mobil nun 787 Millionen Euro vom Bund. In dieser Summe seien neben den erwarteten Einnahmeausfällen von diesem Jahr bis zum Ablauf der Konzession 2038 auch noch Ausfälle vor 2017, ein Inflationsausgleich sowie Beraterkosten enthalten.

Stillhalteabkommen

Laut Berliner Zeitung wird die Insolvenz von A1 Mobil nur durch ein Stillhalteabkommen mit den finanzierenden Banken verhindert, die die Klage gegen die Bundesrepublik unterstützten. Auch der Spiegel und die Süddeutsche Zeitung berichten über eine solche Stillhaltevereinbarung.



Das Verkehrsministerium hält sich zu Details bislang bedeckt. Ein Sprecher sagte vor einigen Tagen, dass das Risiko bei A1 mobil liege. Bei einem Ausfall gehe der Betrieb der Autobahn zurück an den Bund. Eine Erhöhung der Vergütung für die Betreibergesellschaft lehne die Bundesregierung ab.



Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir warf Dobrindt vor, einen "Scherbenhaufen" zu hinterlassen. "Zu seinem Versagen beim Abgasskandal und dem Maut-Murks gesellt sich jetzt auch noch ein Privatisierungsdebakel auf Kosten der Steuerzahler", sagte Özdemir. Dobrindt habe immer an überteuerten und undurchsichtigen Privatbeteiligungen im Straßenbau festgehalten, "obwohl die A1-Pleite anscheinend vor Jahren schon absehbar war".



SPD-Bundestagsfraktionsvize Sören Bartol sprach von einem "handfesten Skandal". Erst im Juni habe der Bundestag die Teilprivatisierungen des Autobahnnetzes erleichtert. "Wären die Fakten zur A1 bekannt gewesen, wäre es für die SPD vermutlich einfacher gewesen, eine stärkere Begrenzung von öffentlich-privaten Partnerschaften zu erreichen", sagte Bartol.