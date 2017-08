Tesla hat Zahlen für das zweite Quartal unerwartet gute Zahle vorgelegt. Die Erlöse des Elektroautobauers stiegen um 120 Prozent im Vergleich zum Vorjahreswert an. Insgesamt nahm Tesla 2,8 Milliarden Dollar ein und übertraf damit die eigenen Ziele. Auch bei der Produktion des neuen Model 3 lag Tesla im Plan.

In einem Brief an die Aktionäre schrieb Firmenchef Elon Musk, dass Tesla auf Kurs sei, alle zuvor ausgegebenen Ziele bei der Fertigung des Model 3 zu erreichen. Tesla will seine Produktion ab 2018 inklusive der Luxuswagen Model S und Model X auf 500.000 Autos pro Jahr erhöhen. 2020 will das Unternehmen dann erstmals eine Million Elektroautos produzieren.

Seine Absatz-Prognosen für das erste Halbjahr hat Tesla gerade so eingehalten. Das Unternehmen lieferte gut 47.000 Fahrzeuge des Model S und X aus. Die eigene Vorhersage hatte bei 47.000 bis 50.000 gelegen. Eine Unterversorgung mit neuen Batterien hatte den Fahrzeugbau bis Juni beeinträchtigt.



Wegen des Produktionsstarts des Model 3, seines ersten Elektroautos für den Massenmarkt, hatte Tesla zuletzt hohe Ausgaben. Der Verlust weitete sich auf 336,4 Millionen Dollar von 293,2 Millionen Dollar aus. Das Minus ist jedoch geringer als von Analysten zuvor erwartet worden war.



Mit einem Startpreis von umgerechnet knapp 30.000 Euro soll das Model 3 erschwinglicher sein als die bisherigen Tesla-Modelle, die im Luxussegment angesiedelt sind. Allerdings hat das Unternehmen mit Verzögerungen in der Produktion zu kämpfen. Erst am Freitag waren die ersten 30 Exemplare an Käufer übergeben worden.

Während Aktionäre die Zahlen gut aufnahmen, sieht sich der Elektroautobauer mit Beschwerden von Beschäftigten über die Löhne und Arbeitsbedingungen konfrontiert. In einem Brief an den Verwaltungsrat des Unternehmens forderten jetzt Angestellte Auskunft über die Pläne für ihre Gehaltsentwicklung, die Voraussetzungen für Beförderungen und über Arbeitsschutzmaßnahmen.

Die Löhne in der Tesla-Fabrik sind vergleichsweise gering. Das Startgehalt liegt bei 18 Dollar (rund 15,20 Euro) pro Stunde. Der landesweite Durchschnittslohn in der Autobranche beträgt 25,58 Dollar. Es gibt außerdem viele Beschwerden über Arbeitsunfälle.