Das Start-up Locomore wollte als Alternative zur Deutschen Bahn günstige Zugfahrten im Fernverkehr anbieten, mit Themenabteilen und Ökostrom. Nach einem halben Jahr war das Unternehmen pleite. Wie der Spiegel berichtet, hat sich jetzt ein neuer Investor gefunden.

Demnach übernimmt das tschechische Unternehmen Leo Express Locomore, der Zugverkehr auf der Strecke Stuttgart-Berlin soll am 24. August wieder aufgenommen werden. Die im Zugbetrieb tätigen Mitarbeiter von Locomore sollen weiterbeschäftigt werden. Dem Bericht zufolge hat sich Leo Express bereits mit 15 Mitarbeitern geeinigt, die restlichen Gespräche würden aktuell geführt.



Auch ein neuer Kooperationspartner ist laut Spiegel gefunden. Das deutsche Fernbusunternehmen Flixbus wird sich um Marketing, Kundenservice und Fahrkartenverkauf kümmern. Fahrgästen, die durch Einstellung des Zugverkehrs beeinträchtigt worden seien, werde Flixbus Freifahrten anbieten. André Schwämmlein, Flixbus-Chef und -gründer, hoffe, dass sich die beiden Unternehmen gut ergänzen werden. So könne man den Flixbus-Kunden Fahrten anbieten, die mit Bussen allein nicht möglich seien.

Bevor der private Betreiber Locomore im Dezember 2016 mit dem Zugverkehr startete, hatte das Unternehmen über Crowdfunding mehr als 600.000 Euro Startkapital gesammelt. Im Mai dieses Jahres meldete das Unternehmen Insolvenz an, am 1. August wurde der Betrieb eingestellt. Die Fahrgastzahl und die Einnahmen pro Fahrkarte waren zwar gestiegen, jedoch nicht in ausreichendem Maß, um die Kosten zu decken.