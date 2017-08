Im vergangenen Jahr haben Autofahrer in Deutschland täglich im Schnitt 121 Millionen Liter Dieselkraftstoff getankt. Das entspricht im Vergleich zum Absatz von 1999 einem Plus von 30 Prozent, wie das Statistische Bundesamt auf der Grundlage des entsprechenden Steueraufkommens mitteilte. Damit lag der Dieselverbrauch deutlich vor dem täglichen Benzinabsatz, der im selben Zeitraum um 41 Prozent auf zuletzt täglich durchschnittlich 66 Millionen Liter zurückging.



Einer der Gründe für die verstärkte Nachfrage nach Dieselkraftstoff und somit nach entsprechenden Fahrzeugen dürfte der Steuervorteil für diese Kraftstoffart sein. Seit 2007 liegt die Steuer für einen Liter bleifreies Benzin bei rund 65 Cent – wohingegen die Steuer für einen Liter Dieselkraftstoff nur 47 Cent beträgt.

Wegen der Abgasaffäre meiden derzeit viele Verbraucher den Kauf von Dieselautos. Allein im Juli sank die Zahl der Neuzulassungen von Selbstzündern um fast 13 Prozent, während die von Benzinern kräftig zulegten. Viele Kunden sind verunsichert wegen der Diskussion über Fahrverbote für Dieselfahrzeuge, die einen großen Anteil an den Belastungen durch Stickoxide haben, sowie vom Skandal um manipulierte Abgaswerte bei Volkswagen (VW) und anderen Herstellern.

VW versucht nun, diesem Trend mit einer Umstiegsprämie entgegenzuwirken. So erhalten Kunden bei Kauf eines neuen Dieselautos von VW sowie den Konzerntöchtern Audi, Skoda und Porsche eine Prämie von bis zu 10.000 Euro. Bekommen sollen die Gutschrift all jene Autobesitzer, die bereit sind, ihr altes Dieselfahrzeug mit der Schadstoffnorm Euro 1 bis Euro 4 jedweder Marke – also auch solche von anderen Herstellern – verschrotten zu lassen. Die Prämie gilt bis Ende des Jahres und erhöht sich zumindest bei Audi und Volkswagen, wenn sich die Kunden für ein Erdgas-, Hybrid- oder Elektroauto entscheiden. BMW hatte bereits bis zu 2.000 Euro Prämie angekündigt.