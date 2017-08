Saubere Motoren brauchen sauberen Kraftstoff. Nach dieser einfachen Formel erforschen Wissenschaftler seit Jahrzehnten Alternativen zu herkömmlichem Sprit. Die Idealanforderungen: Der Treibstoff soll CO2-neutral sein und deutlich weniger Schadstoffe verbrennen. Die Suche nach dem perfekten Sprit gründet auf der Erkenntnis, dass der Aufwand für die Abgasreinigung der Motoren immer größer wird und schon bald nicht mehr bezahlbar ist. Viele Fachleute meinen deshalb, dass es an der Zeit sei, das Abgas- und Klimaproblem des Straßenverkehrs an der Quelle zu lösen: bei den Kraftstoffen.

Wirklich erfolgreich waren die Spritforscher bisher allerdings nicht. Zwar wurden vielversprechende Verfahren entwickelt und patentiert, doch mehr als ein paar tausend Liter der neuen Spritsorten, ausschließlich für Testzwecke, wurden nicht erzeugt. Ein Problem sind die Kosten: Solange Benzin und Diesel relativ preisgünstig sind, gibt es kaum finanzielle Anreize, grünere Alternativen zu entwickeln. Ein anderes Problem ist mangelndes politisches Engagement, zum Beispiel bei der Steuer: Herkömmlicher Diesel wird hierzulande vom Fiskus gefördert, sauberer Alternativkraftstoff hingegen nicht.

Durchbruch dank Dieselkrise?

Nun allerdings machen Abgasskandal und Dieselkrise den Forschern Mut, doch noch eine Marktchance zu bekommen. Im Fachjargon heißt der Zukunftssprit Blue Crude und soll ein "nachhaltiger Ersatz für fossiles Erdöl" sein. Das jedenfalls verspricht die Dresdner Firma Sunfire, die den synthetischen Stoff seit 2012 entwickelt. "Blue Crude ist der effizienteste Weg, den Verkehr mittelfristig erneuerbar zu gestalten", sagt Christian von Olshausen, Technikchef bei Sunfire. Ein wichtiger Vorteil gegenüber dem Elektroantrieb sei: "Die bestehende Infrastruktur aus Raffinerien und Tankstellen kann erhalten bleiben."

Doch in der deutschen Öffentlichkeit wird bislang kaum über neue Treibstoffe diskutiert. Erst als das norwegische Unternehmen Nordic Blue Crude im Juli dieses Jahres ankündigte, ab 2020 jährlich rund zehn Millionen Liter der Erdölalternative herzustellen und die Kapazität in Zukunft sogar zu verzehnfachen, ist der "Wunder-Diesel" auch hierzulande Gesprächsthema. Attraktiv werden die Ankündigungen vor allem durch die versprochenen Preise: Große Anlagen produzierten den sauberen Diesel günstiger als bisher, so dass Literpreise von deutlich unter zwei Euro realistisch seien.



Tatsächlich könnte Blue Crude helfen, die globale Erdölabhängigkeit zu verringern: Medikamente, Kunststoffe, Textilien, Möbel und eben saubere Autotreibstoffe, auch bekannt unter dem Begriff Power-to-Liquids (PtL) – all das könnte künftig auf Basis des neuen Ersatzproduktes aus Wasser und Kohlendioxid produziert werden.

Der Strom für Blue Crude muss aus erneuerbaren Energien kommen

Die Herstellung von Blue Crude ist äußerst stromintensiv. Mittels Dampfelektrolyse wird zunächst Wasserstoff gewonnen, der anschließend unter Druck und Temperatur mit Kohlendioxid reagiert. Das Ergebnis des chemischen Prozesses ist eine kohlenwasserstoffhaltige Flüssigkeit. Sie lässt sich wie fossiles Erdöl in Raffinerien weiterverarbeiten, so dass "e-Diesel" oder "e-Benzin" entstehen – synthetisch erzeugte, schwefelfreie Kraftstoffe, die nahezu rußfrei verbrennen und die Stickoxidemissionen eines Dieselmotors um bis zu 20 Prozent verringern sollen. Und weil das als Kohlenstoffquelle benötigte Kohlendioxid aus der Umgebungsluft gewonnen wird, verbrennen die "e-Fuels" auch klimaneutral.



"Stromgenerierten Kraftstoffen kommt eine besondere Bedeutung zu", beurteilt das Umweltbundesamt in einer Studie die Zukunftschancen des neuen PtL-Sprits. Es gibt jedoch einen entscheidenden Haken: Der Strom für die Elektrolyse müsse aus Sonnenenergie, Wind- oder Wasserkraft gewonnen werden. Andernfalls wären die CO2-Emissionen der neuen Spritsorten "um ein Vielfaches höher als bei konventionellen Kraftstoffen", schreiben die Umweltexperten in ihrem Bericht.



Das ist auch der Hauptgrund, wieso die Karriere des neuen Sprits ausgerechnet in Norwegen startet. Nordic Blue Crude hat sich dort die Exklusivrechte gesichert und profitiert von kontinuierlich günstigem Ökostrom aus Wasserkraft. "Blue Crude sollte nur auf Basis erneuerbarer Energie und nicht mit dem deutschen Strommix hergestellt werden", sagt auch Aleksandar Lozanovski von der Universität Stuttgart in seinem Bericht über die Ökobilanz der Dieselalternative. Denn noch immer bezieht Deutschland seinen Strom zu gut 40 Prozent aus klimaschädlichen Kohlekraftwerken. Das würde die Klimabilanz des Dieselersatzes völlig ruinieren.