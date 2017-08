Der VW-Konzern hat jahrelang Dieselautos so manipuliert, dass sie nur auf dem Prüfstand die Abgasgrenzwerte einhalten, auf der Straße aber erheblich mehr Schadstoffe ausstoßen. Der Betrug flog im September 2015 in den USA auf, das Unternehmen gestand die Manipulation ein. Der VW-Vorstandsvorsitzende Martin Winterkorn trat zurück. Weltweit sind allein elf Millionen Fahrzeuge von VW betroffen, die meisten davon in Europa.

So wie VW sollen auch Porsche, Audi und Daimler jahrelang bei ihren Dieselfahrzeugen die verbotene Abgassoftware benutzt haben. Sie haben Rückrufaktionen gestartet: Die Dieselautos sollen nachgerüstet werden.

Strafbehörden in Braunschweig und Stuttgart ermitteln gegen hochrangige Manager und Ingenieure der Konzerne, auch gegen Winterkorn. Es geht um Betrug und Verstoß gegen Aktienrecht.

