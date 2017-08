Mit ihm hätte es den Dieselskandal vielleicht nie gegeben: Vor knapp einem Jahrzehnt galt der sogenannte Diesotto-Motor – eine Wortkreuzung aus Diesel- und Ottomotor – als große Hoffnung der Automobilindustrie. Der Zwitter aus Diesel und Benziner sollte die Vorteile beider Modelle vereinen: sparsam sein und trotzdem sauber bleiben. Doch nach kurzer Euphorie verschwand die Idee wieder in der Schublade. Bis jetzt. Der japanische Autohersteller Mazda hat für 2019 das erste Serienauto mit Diesotto-Motor angekündigt, der Spritverbrauch des Modells soll unter Diesel-Niveau liegen.

Was den Diesotto so besonders macht, ist die Mischung aus der vom Diesel bekannten Selbstzündung und der Fremdzündung des Kraftstoffs, wie es sie sonst bei Ottomotoren gibt. Während beim Anfahren und bei hoher Last das Benzin-Luft-Gemisch durch eine Zündkerze entflammt wird, sorgt bei niedriger und mittlerer Belastung die hohe Verdichtung für die Zündung. Im Ergebnis soll ein Diesotto-Motor ähnlich sparsam mit Sprit umgehen wie ein Diesel – jedoch ohne dessen hohe Schadstoffemissionen. Vor allem beim Stickoxid- und Rußausstoß dürfte der Diesotto-Motor dem klassischen Selbstzünder dank seiner homogenen Verbrennung überlegen sein. Und das ohne teure und komplizierte Abgasreinigung.

Die Branche änderte ihre Strategie – und kam vom Diesotto ab

Sparsamkeit und Sauberkeit waren es auch, mit denen Mercedes 2007 auf der Automobilmesse IAA für seine futuristische Diesotto-Studie warb. 238 PS lieferte der von Turbo und Hybridtechnik unterstützte 1,8-Liter-Vierzylinder in der Limousine damals, sein Verbrauch lag offiziell unter sechs Litern je hundert Kilometer. Neben Mercedes zählte auch Volkswagen zu den Vorreitern der Diesotto-Technik. Die VW-Version benötigte allerdings einen teuren Spezialkraftstoff, während der Daimler-Diesotto mit konventionellem Super betrieben wurde. Nachdem die Branchengrößen vorgelegt hatten, entwickelten auch andere Hersteller ähnliche Konzepte: etwa Opel, Peugeot und Ford.



Schon für 2012 kündigte VW die ersten Serienmodelle an, auch Daimler und andere zeigten sich optimistisch. Doch aus den großen Plänen wurde nichts, die Branche hatte zwischenzeitlich ihre Strategie geändert: Statt den Benziner sparsam wie einen Diesel zu machen, versuchten die Hersteller, den Diesel sauber wie einen Benziner zu machen. Die Folgen lassen sich im derzeitigen Abgasskandal studieren: Die Reinwaschung des Diesels ist, zumindest vorerst, knallend gescheitert. Nicht zuletzt, weil eine funktionierende Abgasreinigung den Autoherstellern zu teuer war.