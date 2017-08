ZEIT ONLINE: Frau Herberg, Sie waren Fahrlehrerin, heute nehmen Sie Bikern Ängste beim Motorradfahren. Wie kam es dazu?

Astrid Herberg: Es kommt oft vor, dass Menschen vor Fahrprüfungen Angst haben. Damit war ich als Fahrlehrerin täglich konfrontiert. Um zu helfen, habe ich intuitiv mit den Betroffenen gesprochen. Dabei habe ich wahrscheinlich die richtigen Worte getroffen. Das waren häufig Bestätigungen, Lob, positive Rückmeldungen. Schon dadurch kann man eine Menge Befürchtungen und Ängste auflösen. Ich habe gespürt, dass mich die Psyche des Menschen interessiert und ich mit ihr gut umgehen kann. Deshalb habe ich meine Arbeit als Fahrlehrerin aufgegeben und eine Ausbildung zur Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Psychotherapie gemacht. Seit zehn Jahren habe ich nun eine eigene Praxis und nehme mit meinem Bikercoaching Motorradfahrern ihre Ängste.

ZEIT ONLINE: Ihr Biker-Coaching dauert einen Tag. Was trainieren Sie mit Ihren Patienten?

Herberg: Wir sind von 9 bis 17 Uhr zusammen. Ich beginne mit einer Anamnese und schaue ganz genau, was wünscht sich der Patient und was plagt ihn. Dann folgt die Behandlung. Ich arbeite mit Tiefenentspannung. Anschließend folgt eine Art Konfrontationstherapie, bei der genau das gefahren wird, was die Person plagt. Oftmals sind das Spitzkehren, manchmal Rechtsabbiegen, in anderen Fällen die Bergabfahrt. Je nachdem wo die Angst saß, werden Situationen nach der psychologischen Behandlung trainiert.

ZEIT ONLINE: Und da reicht ein Tag, um selbst jahrzehntealte Ängste aufzulösen und wegzufahren?

Herberg: Es kommt höchst selten vor, dass ich einen zweiten Tag brauche.

Astrid Herberg war 20 Jahre Fahrlehrerin, hat verschiedene Aus- und Weiterbildungen fürs Motorrad abgeschlossen. Sie ist Mentalcoach und Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Psychotherapie mit eigener Praxis für Tiefenentspannung und Angstbewältigung in Wendlingen bei Stuttgart. Einzigartig ist ihr Bikercoaching, in dem sie Motorradfahrern die Angst vor dem Biken nimmt.

ZEIT ONLINE: Was sind leichte, was schwere Fälle?

Herberg: Leicht zu lösen sind Ängste, wenn sie nur eine Ursache haben. Schwieriger wird es, wenn sich Ängste aus mehreren Quellen aufbauen oder zusammensetzen. Das weiß man aber vorher nicht, sondern erst nach einer Behandlung.

ZEIT ONLINE: Erzählen Sie von zwei oder drei Patienten.

Herberg: Eine junge Frau hatte ihre praktische Fahrprüfung an einem Tag, an dem ein starker Wind wehte. Der Sturm fegte die Hütchen für die Slalomfahrt von der Strecke, bevor die Fahrt losging. Bei der Frau baute sich eine immense Windphobie auf, was sie selbst nicht gar nicht bemerkte. Sie hat die Prüfung zwar bestanden, fortan aber selbst bei leichtem Wind auf Touren Panik bekommen. Sie hatte Angst, dass sie das Motorrad nicht halten kann. Ihr fiel nicht auf, dass sie immer nur bei Wind Angstzustände bekam. Sie kam zu mir und ich habe in der Tiefenentspannung geschaut, woher die Ängste kommen und habe sie aus ihrem Unterbewusstsein herausgelöst. Inzwischen fährt sie angstfrei bei jedem Wetter. Eine andere Patientin hatte große Probleme damit, bergab zu fahren. Ihre Phobie lag in der Kindheit: Sie ist mit dem Fahrrad den Berg runtergeschlingert, dann schwer gestürzt. Zurück blieb eine üble Erfahrung, die sich im Unterbewusstsein manifestiert hat – und beim Biken aufbrach.

ZEIT ONLINE: Wie nehmen Sie Ihren Patienten die Ängste?

Herberg: Ich arbeite mit dem Unterbewussten, versetze sie in eine leichte Tiefentrance und spüre in dieser Phase die Ursachen auf, die die Personen quälen. Über intuitive Wortwahl löse ich die Ängste aus dem Unterbewusstsein.