SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat angekündigt, im Falle eines Wahlsiegs die Pkw-Maut abschaffen zu wollen – falls sie, wie von ihm erwartet, keinen angemessenen Ertrag bringe. "Wenn Aufwand und Nutzen in keinem Verhältnis stehen, muss sie abgeschafft werden", sagte Schulz dem Magazin ADAC-Motorwelt.

"Eigentlich will außer der CSU niemand diese Maut", sagte Schulz. Voraussetzung für die Einführung sei gewesen, "dass sie sich rechnet und kein Inländer zusätzlich finanziell belastet wird". Dies sehe er bei den Einnahmen jedoch nicht.

Grüne und Linke kritisierten die Ankündigung als unglaubwürdig. "Martin Schulz hat offensichtlich schon vergessen, dass die unsägliche Pkw-Maut mit den Stimmen der SPD durchgeboxt wurde", sagte der Linken-Verkehrspolitiker Herbert Behrens. Er warf den Sozialdemokraten Bigotterie vor.

Der Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir sprach von Wählertäuschung. Auch er wies darauf hin, dass die SPD der Einführung "dieser europafeindlichen, teuren und hochbürokratischen Pkw-Maut ohne ökologische Lenkungswirkung" in Bundestag und Bundesrat zugestimmt habe. Özdemir unterstützte allerdings die Forderung, die Pkw-Maut "schnellstmöglich abzuschaffen".

Der verkehrspolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Ulrich Lange, kritisierte Schulz dagegen auch inhaltlich. "Jetzt ist klar, dass die SPD kein Interesse an einer soliden und zukunftsfesten Finanzierung unserer Straßeninfrastruktur hat", sagte Lange. Schulz bereite "eine verkehrspolitische Rolle rückwärts" vor.

Start für 2019 geplant

Die Pkw-Maut wird von der CSU seit 2013 gefordert. Das Vorzeigeprojekt der Partei war schließlich im Frühjahr endgültig beschlossen worden. Zuvor mussten noch einige Änderungen vorgenommen werden, da die EU-Kommission rechtliche Bedenken hatte. Umgesetzt wird die Maut aber auch heute noch nicht. Der Start auf Autobahnen und Bundesstraßen wird für 2019 angestrebt.

Die Pläne von Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) sehen vor, dass inländische Autobesitzer für ihre Maut-Zahlungen durch eine niedrigere Kfz-Steuer voll entlastet werden. Pkw-Fahrer aus dem Ausland sollen nur für Autobahnen zahlen. Nach Abzug der Kosten soll die Maut noch gut 500 Millionen Euro im Jahr für Investitionen einbringen. An den Einnahmen und der EU-Rechtmäßigkeit bestehen aber weiter Zweifel.

Bundeskanzlerin Angela Merkel will dennoch an der Pkw-Maut festhalten. In der ADAC-Motorwelt sagte die CDU-Politikerin, die beschlossene Lösung entspreche ihren Vorgaben. "Es gilt, dass die deutschen Autofahrer durch die Infrastrukturabgabe nicht zusätzlich belastet werden." Besitzer sauberer Euro-6-Fahrzeuge würden sogar finanziell entlastet.