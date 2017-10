Nach einem Unfall wollte ich die betreffenden Akten einsehen, doch es hieß, dafür bräuchte ich einen Anwalt. Warum ist das so? Wie kann ich als Geschädigter an Infos aus den Polizeiakten kommen, um meine Schadensersatzansprüche gegenüber der gegnerischen Versicherung durchzusetzen? Gibt es einen Grund, sich von einem Anwalt vertreten zu lassen?, will ZEIT-ONLINE-Leser Jannis Wagner wissen.



Ermittlungsakten enthalten in der Regel Schriftstücke im Original und sind Kernbestandteil des Ermittlungsverfahrens. Ein Rechtsanwalt als juristischer Fachmann soll garantieren, dass mit diesen Akten sorgsam umgegangen wird. Der Gesetzgeber hat daher dem Rechtsanwalt allein die Befugnis gegeben, außerhalb von Behörden die Ermittlungsakten in seine Kanzlei übersandt zu bekommen.



Andreas Krämer absolvierte Studium und Referendariat in Gießen und Brüssel. Als Rechtsanwalt spezialisierte er sich auf Verkehrsrecht sowie Personenversicherungsrecht. Krämer arbeitet in eigener Kanzlei in Frankfurt am Main.

Allerdings kann ein Geschädigter bei einem berechtigten Interesse auch ohne Anwalt zumindest Auskünfte und Abschriften aus der Ermittlungsakte erhalten. "Dies trifft vor allem auf die Verkehrsunfallanzeige zu", sagt der Rechtsanwalt Andreas Krämer aus Frankfurt am Main. "Daraus ergeben sich in der Regel alle für Schadenersatzansprüche relevanten Daten, etwa die Unfallbeteiligten, deren Fahrzeuge mit amtlichem Kennzeichen, die Unfallschilderung und eventuelle Zeugen." An Informationen zur Versicherung kommt der Geschädigte über den Zentralruf der Versicherungswirtschaft, wenn er das amtliche Kennzeichen nennt.

Die Vorteile, einen Anwalt aufzusuchen, sieht Krämer vor allem in den komplizierten Verhandlungen um Schadensersatz mit dem geschulten Sachbearbeiter der gegnerischen Versicherung. Denn ein Anwalt kenne die Ansprüche des Geschädigten im Detail und könne sie auch besser durchsetzen: "Von vielen dem Geschädigten gesetzlich zustehenden Ansprüchen hat dieser vermutlich noch nie etwas gehört." Krämer warnt davor, sich als Geschädigter auf eine Regulierung durch die Werkstatt und sonstige Dritte einzulassen oder den Schaden gar selbst zu regulieren.

Serie Verkehrsrecht Serie "Gesetz der Straße" Ob überfahrene rote Ampeln, Unfälle oder Streit beim Gebrauchtwagenkauf: Rund um den Straßenverkehr gibt es viele knifflige Rechtsfragen. Eine davon beantworten Fachanwälte für Verkehrsrecht jede Woche donnerstags hier in unserer Serie Gesetz der Straße. Schreiben Sie uns Ihre Frage (und geben Sie dabei bitte Ihren Namen und Ihren Wohnort an). Wir wählen jede Woche eine Frage aus und beantworten sie hier. Haftungsausschluss Bitte beachten Sie: ZEIT ONLINE, die Autorin und die beteiligten Fachanwälte übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Antworten und Informationen sowie der Rechtsprechung. Haftungsansprüche gegen ZEIT ONLINE und den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen.

Hohe Kosten verursacht es in der Regel nicht, einen Anwalt für Verkehrsrecht zu beauftragen. Denn für den unschuldig Geschädigten entstehen meistens keine Kosten, da das Honorar des Rechtsbeistands als Schadenersatzposition ebenso von der Gegenseite zu erstatten ist wie Gutachter- oder Arztkosten.