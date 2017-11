Eigentlich arbeitet Erik Chmil als Werbefotograf, vor allem für Autohersteller. Doch in seinem Bildband Solitude (Hirmer Verlag) – auf Deutsch: Einsamkeit – hat er genau die nicht fotografiert. Stattdessen zeigt er Bilder von leeren Parkplätzen, gesammelt in 18 Jahren, während seiner Reisen durch die Welt. Parkplätze zwischen Wolkenkratzern, am Rande von Ozeanen, mitten im Urwald, Orte ohne Autos oder Menschen. Was ihn an den verlassenen Plätzen fasziniert? "Ein Parkplatz ist das Gegenteil von Bewegung", sagt Chmil, "die andere Seite des Lärms."