Die US-Fluggesellschaft United Airlines fliegt die indische Hauptstadt Neu Delhi vorübergehend nicht mehr an, weil die Luft dort so verschmutzt ist. Die Maßnahme gelte zunächst bis Montag, hieß es auf der Webseite des Unternehmens. Betroffene Fluggäste können kostenlos umbuchen.

Die ohnehin sehr hohe Luftverschmutzung in der 17-Millionen-Metropole hatte sich in den vergangenen Tagen deutlich verschlimmert. Die durchschnittliche Feinstaub-Konzentration lag nach offiziellen Angaben mehr als 45 Mal über den Höchstwerten, die laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) im Jahresdurchschnitt noch unbedenklich für die Gesundheit sind. Ein Grund für die Verschlechterung ist, dass Bauern in der Region Ernterückstände auf den Feldern verbrennen.



Delhis Regierungschef Arvind Kejriwal schrieb auf Twitter, die Stadt sei "zu einer Gaskammer geworden". Die Situation wiederhole sich jährlich zu dieser Jahreszeit. Man müsse eine Lösung für das Abbrennen von Ernterückständen in den Nachbarbundesstaaten finden, schrieb Kejriwal weiter in seiner Mitteilung in dem Kurznachrichtendienst.

Um die Smogbelastung zu verringern, haben die Behörden in Neu Delhi Notmaßnahmen beschlossen. Demnach werden auf unbestimmte Zeit alle Bauarbeiten gestoppt. Lastwagen dürfen nur noch in die Stadt fahren, wenn sie essentielle Güter transportieren. Bereits am Mittwoch hatten die Behörden alle Schulen bis Sonntag geschlossen.

Laut einer aktuellen Studie starben im Jahr 2015weltweit neun Millionen Menschen an den Folgen von Umweltverschmutzung. Allein 6,5 Millionen Todesfälle stehen in Zusammenhang mit der Luftverschmutzung. In Indien starben laut der Studie 2015 insgesamt 2,5 Millionen Menschen durch Umweltverschmutzung.

1/9 Mutter und Sohn fahren auf einem Mofa durch dichten Smog zu einer Schule in Greater Noida, unweit von Neu-Delhi. Aufgrund der Luftverschmutzung schlossen vergangene Wochen zahlreiche Grundschulen in Neu-Delhi. © R S Iyer/AP/dpa 2/9 Touristen laufen durch die Altstadt Neu-Delhis, vorbei an Jama Masjid, der größten Moschee Indiens. Auch die Vögel scheinen dem Smog entkommen zu wollen. © Sajjad Hussain/AFP/Getty Images 3/9 Der Verkehr in Indien ist Teil des Problems: Im Kampf gegen den Smog hat Indiens Hauptstadt Neu-Delhi drastische Beschränkungen für Privatfahrzeuge angekündigt und Verbote für Lastwagen verhängt. © Cathal McNaughton/Reuters 4/9 Mitunter überschreitet die Luftverschmutzung in Neu-Delhi die Grenzwerte der Weltgesundheitsorganisation (WHO) um das 75-fache. © R S Iyer/AP/dpa 5/9 Ein gemütlicher Nachmittag im Park? Bei diesen Feinstaubbelastungen undenkbar © Saumya Khandelwal/Reuters 6/9 Zwei Fahrradfahrer inmitten einer Kuhherde an den Stadträndern Neu-Delhis. © R S Iyer/AP/dpa 7/9 Das Einatmen der verschmutzten Luft entspricht Experten zufolge etwa dem Rauchen von zwei Päckchen Zigaretten pro Tag. © Sajjad Hussain/AFP/Getty Images 8/9 Weiter entfernte Objekte werden vom Smog schlichtweg verschluckt. © R S Iyer/AP/dpa 9/9 Durch die Nacht – und durch den Staub: Indische Motorradfahrer bei einer nächtlichen Tour © Altaf Qadri/AP/dpa