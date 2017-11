Welche Beleuchtung darf bei schlechtem Wetter, also vor allem im Herbst und Winter, nutzen? Da die Straße zu meiner Arbeit durch ein oft nebliges Waldstück führt, schalte ich die Nebelschlussleuchte eigentlich immer ein. Ist das in Ordnung?, will ZEIT-Online-Leser Juan R. wissen.

An einem düsteren Nachmittag mit Nebel und schlechter Sicht mag mancher Autofahrer darüber nachdenken, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist, um das Nebelschlusslicht einzuschalten. Tatsächlich ist der Gebrauch dieser Zusatzleuchte genau geregelt – denn sie strahlt bis zu zwanzigmal heller als normale Scheinwerfer und kann dadurch andere Verkehrsteilnehmer stark blenden.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Einschalten sollten Autofahrer die Nebelschlussleuchte erst, wenn die Sicht durch Nebel weniger als 50 Meter beträgt. Als Orientierung können auf Landstraßen und Autobahnen die Leitpfosten dienen, deren Abstand genau 50 Meter beträgt. Doch egal ob Fernlicht oder eine Nebelleuchte eingeschaltet ist: Kraftfahrer müssen darauf achten, rechtzeitig abzublenden, damit sie entgegenkommende oder in kurzem Abstand vorausfahrende Fahrzeuge nicht blenden.

Wer sich nicht daran hält und Nebelscheinwerfer oder die Nebelschlussleuchten trotz besserer Sicht einschaltet, muss mit einem Bußgeld von 20 Euro rechnen. Wenn eine Gefährdung vorliegt, erhöht sich die Summer auf 25 Euro; wird dadurch ein Unfall mit verursacht, sind 35 Euro fällig.

"Die Straßenverkehrsordnung erlaubt es Kraftfahrern zwar, bei eingeschränkter Sicht die Nebelschlussleuchte einzuschalten, sie müssen es aber nicht", sagt der Verkehrsrechtsexperte Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Nach Ansicht des Juristen sollten auf Autobahnen Nebelscheinwerfer auch bei starkem Regen oder Schneefall eingeschaltet werden dürfen, wenn die Sicht auf weniger als 50 Meter einschränkt ist.

Autofahrer sollten ihren Fahrstil aber trotzdem immer den Sichtverhältnissen anpassen und langsamer fahren, rät Engelmohr. Auch eine Geschwindigkeitsbegrenzung gibt es, solange die Nebelschlussleuchte eingeschaltet ist: "Kraftfahrer dürfen dann nicht schneller als 50 km/h fahren", sagt der AvD-Jurist.

Bessert sich die Sicht wieder und verzieht sich der Nebel, muss auch die starke Beleuchtung ausgeschaltet werden. Das gilt auch dann, wenn Fahrer im Stau stehen.