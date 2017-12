Nach erheblichen Schwierigkeiten bei der Inbetriebnahme der neuen Schnellstrecke Berlin-München hat die Bahn angekündigt, die Störungen bis zum Wochenende weitgehend zu beheben. Das teilte die Fernverkehrschefin der Deutschen Bahn, Birgit Bohle, in einer Telefonkonferenz mit. "Wir setzen alles daran, die Reisenden im Weihnachtsverkehr zuverlässig an ihr Ziel zu bringen", fügte sie hinzu. Sie sei "zuversichtlich, dass wir das bis dahin weitgehend im Griff haben".

Am vergangenen Freitag war die neue Schnellstrecke zwischen Berlin und München eingeweiht worden. Künftig sollen die Städte in weniger als vier Stunden erreicht werden. Allerdings gab es bereits bei der Sonderfahrt am Freitag, aber auch während der ersten regulären Fahrten am Wochenende Pannen und Verzögerungen. Auch am Dienstagmorgen war erneut ein Zug ausgefallen.

"Kein Probebetrieb für die Lokführer"

Diesen Start nannte Bohle "missglückt". Für Claus Weselsky, den Chef der Lokführergewerkschaft GDL, kommt dies indes nicht überraschend. Schließlich sei der laufende Betrieb nur mangelhaft vorbereitet worden. "Unsere Lokführer tun ihr Bestes", sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. "Es hat aber keinen Probebetrieb für sie gegeben. Sie fahren nur mit Hilfe der Instrukteure, die einen solchen Probebetrieb gefahren sind." Hinzu kämen weitere Probleme wie Ausfälle beim Display im Führerstand der ICE-Baureihe der ersten Generation. "Dann müssen die Züge angehalten werden. Auf die Klärung der genauen Gründe der Pannen warten wir noch", sagte Weselsky.



Die Bahn wies die Vorwürfe des Gewerkschaftsvorsitzenden zurück. "Unsere Lokführer sind geschult worden, unter anderem durch Unterlagen zur Streckenkunde und Schulungsprogramme auf den Tablets", sagte ein Unternehmenssprecher. "Auch die technischen Kinderkrankheiten wurden intensiv analysiert und in hunderten von Testfahrten vor der Inbetriebnahme der Strecke weitestgehend abgestellt."

Fahrpreiserstattungen und Reisegutscheine

Bahn-Fernverkehrschefin Bohle beteuert, dass die Probleme mit dem Zugsicherungssystem ETCS auf der Strecke "nicht systematischer Natur" seien. Es gehe vielmehr um einzelne Fehler, die allesamt mit der Wegmessung in den ICE-Zügen zu tun hätten. Die Folge war nach Angaben Bohles jeweils, dass der Zug vom System automatisch gebremst wurde. Allein am Sonntag mussten deshalb acht Züge auf die alte Strecke umgeleitet werden.

Gleichwohl gab sie zu, dass die große Fahrplanumstellung am Sonntag insgesamt "nicht gut gelaufen" ist, und begründete dies auch mit dem Wintereinbruch an jenem Tag. Sie bat die Fahrgästen um Entschuldigung für Zugausfälle und Verspätungen und kündigte Wiedergutmachung an: Dauern die Verspätungen auf der neuen Strecke länger als eine Stunde, zahlt die Bahn bis Jahresende den gesamten Fahrpreis zurück und gibt betroffenen Kunden einen Reisegutschein in Höhe von mindestens 50 Euro.