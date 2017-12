Alles Wii oder was? In Zeiten, in denen Spielkonsolen unter dem Weihnachtsbaum liegen und Gaming-Apps die Freizeit der Kinder füllen, scheint die gute alte Autorennbahn abgemeldet. Ein Relikt aus der Vergangenheit, als die Formel 1 noch aufregend war und Rennfahrer als Helden galten, mit 18 der Führerschein her musste und ein gebrauchter Golf.

Heute fährt die Carrera-Bahn weitgehend unter dem Radar. Aber sie lebt – und es geht ihr zumindest besser als ihrem ewigen Konkurrenten, der Modellbahn. Pro Jahr werden in Deutschland etwa 300.000 Starter-Sets mit den elektrischen Autos verkauft. "Das entspricht in etwa der Zahl der Geburten von Buben", sagt Andreas Stadlbauer, Chef des mittlerweile unter österreichischer Regie geführten Slotcar-Herstellers. Das bedeutet, dass fast jeder Junge (und sicher auch viele Mädchen) im Laufe der Kindheit irgendwann ein Einsteigerset der Rennbahn mit der Rille bekommt. Das ist solide, aber ein Hype sieht natürlich anders aus.

Wie, das zeigt Anki, ein Spezialist für aus Künstliche-Intelligenz-Robotik aus dem Silicon Valley: Die schnell aufgebaute Bahn mit den per App gesteuerten Autos galt schnell als die Carrera-Bahn der Zukunft.

Ballern statt Flitzen

Aber ist sie das wirklich? Ein direkter Vergleichstest zeigt: Direkt vergleichbar sind die beiden Systeme eher nicht. Anki Overdrive aus San Francisco ist im Grunde kein Rennspiel, das Gefühl beim Gasgeben und Lenken fordert. Die App – pro Auto ist ein Smartphone oder Tablet erforderlich – lässt die Autos selbständig über die schwarz glänzende Kunststoff-Piste flitzen. Selten purzeln sie die aus der Bahn, das Tempo bleib moderat. Die Spieler dürfen vor allem eines machen: Ballern. Je nach Erfolg können sie ihr Fahrzeug in der App mit diversen Angriffs- und Verteidigungswaffen aufrüsten, die sie während der Fahrt aktivieren und somit den Gegner kurzzeitig ausbremsen.

Die kleinen Autos sind entsprechend aggressiv im Style. Im vergangenen Jahr sausten erstmals waffenstarrende Trucks nach Mad Max-Art über die Piste, und rechtzeitig zum diesjährigen Weihnachtsfest rollen Lizenzmodelle der Filmreihe Fast and Furious an, die unter den Kinogängern der jugendlichen Zielgruppe auch nicht gerade für ihre sittsamen Verkehrsmanieren bekannt sind.

So ist Anki Overdrive vor allem eine dreidimensionale, anfassbare Verlängerung von App-Spielen. Klar, auch das macht Kindern Spaß. Aber etwas anderes ist da doch die klassische Carrera-Bahn. "Bei uns wird nicht geschossen", sagt Chef Stadlbauer. Stattdessen gibt es Tempo. Wie schon in Papas Kindheit fliegt dessen Auto in hohem Bogen aus der Bahn, wer den Daumen zu lang auf dem Drücker lässt. Wie schon damals muss der Spieler muss aufspringen und es wieder in die spur- und stromführende Rille setzen: Autorennen als Bewegungssport. So war es immer, und so soll es bleiben.