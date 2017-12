Ab wann gilt ein Tempolimit auf der Autobahn? Und ist es legal, wenn die Polizei 50 Meter hinter einer Geschwindigkeitsbegrenzung einen Blitzer aufstellt, oder gibt es eine Kulanzregelung von einigen hundert Metern?, will ZEIT-ONLINE-Leserin Andrea Schaller wissen.

Grundsätzlich gilt eine angezeigte Geschwindigkeitsbeschränkung direkt ab dem Verkehrsschild. "Die angegebene Höchstgeschwindigkeit ist dabei abseits von Autobahnen auch über Einmündungen und Kreuzungen hinweg gültig", sagt der Verkehrsrechtsexperte Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Grundsätzlich dürfen deshalb Messungen auch bereits 50 Meter nach einem Schild mit einem Tempolimit stattfinden.

Eine Kulanzregelung gibt es zwar nicht, doch da es kein allgemeines Tempolimit auf deutschen Autobahnen gibt, wissen die Behörden auch, dass Autofahrer je nach Straße teilweise mit deutlich höheren Geschwindigkeiten an Schilder heranfahren. Deshalb gibt es interne Verwaltungsvorschriften in den Behörden der Bundesländer. Diese nennen den Mitarbeitern Mindestabstände, die sie für Messungen einhalten sollten.



Geschwindigkeitsmessungen sind Teil der staatlichen Aufgabe, Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten – was in den Hoheitsbereich der Länder fällt. Daher gibt es für jedes Bundesland eine eigene Richtlinie. Diese Vorgaben gelten jeweils für Messungen in und außerhalb von Ortschaften.



"Manchmal fehlen allerdings konkrete Meterangaben", sagt Engelmohr. Die Richtlinien seien nur für den internen Dienstgebrauch bestimmt und hätten keinen Gesetzescharakter. Daher unterliegen sie auch keiner Veröffentlichungspflicht. In der Praxis liegen die genannten Mindestabstände laut Engelmohr zwischen 75 und 200 Metern. Ordnet eine Behörde eine Messung an, dürfen die Beamten nur in begründeten Fällen von diesen allgemeinen Anweisungen abweichen und näher am Schild blitzen. So etwa bei unübersichtlichen Ortseingängen, vor Schulen, Altersheimen, oder wenn sich nachweislich Unfälle an bestimmten Stellen häufen.

Herbert Engelmohr ist Pressesprecher des Automobilclub von Deutschland e. V. und befasst sich als Verbandsjurist und Rechtsanwalt seit über 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Erhält ein Kraftfahrer einen Anhörungsbogen mit dem Vorwurf, die vorgeschriebene Geschwindigkeit an einem konkret benannten Ort zu einer bestimmten Zeit überschritten zu haben, rät der AvD-Anwalt, keine Angaben zur Sache zu machen oder direkt mit dem Papier zu einer Anwältin oder einem Anwalt zu gehen. Denn nur sie können Akteneinsicht nehmen. "Ohne Akteneinsicht ist es kaum möglich, den Vorwurf realistisch einzuschätzen", sagt Engelmohr. Überprüft wird etwa die Qualität der Lichtbildaufnahmen, die Eichung des Messgerätes – und ob die internen Messrichtlinien eingehalten wurden.

Diese vorgegegebenen Mindestabstände können zwar Teil der Verteidigungsstrategie sein. Sich direkt auf die Richtlinien berufen können geblitzte Fahrer jedoch nicht. Sie sind letztlich nur Arbeitsanweisungen an die Beamten – und keine Ergänzung der Straßenverkehrsordnung.