ist seit 1994 als Rechtsanwalt tätig und qualifizierte sich als Fachanwalt für Strafrecht und Verkehrsrecht weiter. Hillebrand ist Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für Strafrecht im Deutschen Anwaltverein (DAV) sowie Mitglied in der Arbeitsgemeinschaft für Verkehrsrecht im DAV. Als Dozent engagiert er sich in der Fortbildung von Fachanwälten bei verschiedenen Anbietern. Hillebrand arbeitet in einer Rechtsanwaltskanzlei in Neumünster.