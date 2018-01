Nach Bekanntwerden von Abgasversuchen an Affen und Menschen zieht der Volkswagen-Konzern nach eigenen Worten "erste Konsequenzen" und beurlaubt seinen Generalbevollmächtigten Thomas Steg. Dieser werde bis zur vollständigen Aufklärung der Vorgänge von seinen Aufgaben entbunden, teilte VW mit.

Vorstandschef Matthias Müller sagte: "Wir sind dabei, die Arbeit der 2017 aufgelösten Europäischen Forschungsvereinigung für Umwelt und Gesundheit im Transportsektor (EUGT) genau zu untersuchen und alle nötigen Konsequenzen daraus zu ziehen." Steg habe erklärt, die volle Verantwortung zu übernehmen. "Dies respektiere ich", sagte Müller.

Der 57-jährige Steg arbeitet seit Anfang 2012 bei Volkswagen. Von 2002 bis 2009 war er stellvertretender Regierungssprecher, danach selbständiger Kommunikationsberater. In dieser Funktion war er mehrere Monate im Wahlkampfteam des SPD-Kanzlerkandidaten Frank-Walter Steinmeier tätig. Bei VW war Steg zuletzt Leiter der Konzern-Außenbeziehungen und Nachhaltigkeit. Seine Aufgaben wird nun kommissarisch Jens Hanefeld übernehmen, verantwortlich für internationale und europäische Politik.



Vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass VW Tierversuche finanziert hatte, um zu belegen, dass die Dieselfahrzeuge des Konzerns keine Gesundheitsschäden verursachten. An den Versuchen waren andere Firmen indirekt mitbeteiligt: In Auftrag gegeben wurde die Studie von der EUGT, die von VW, Daimler, BMW und Bosch gemeinsam finanziert und 2017 aufgelöst wurde. Die EUGT fertigte selbst keine Studien an, sondern engagierte Wissenschaftler dafür. Mit dem Affenversuch hatte sie das Lovelace Respiratory Research Institute in Albuquerque im US-Bundesstaat New Mexico beauftragt.



Noch am Morgen hatte Steg gesagt, Volkswagen werde künftig auf Tierversuche verzichten. VW lasse derzeit prüfen, was nach den Versuchen mit den Affen geschehen sei, in welchem Zustand sie übergeben wurden und wie es ihnen heute gehe. Das Präsidium des Aufsichtsrats wird sich nächste Woche über den Stand der Untersuchungen wegen der Abgastests informieren lassen. Konzernchef Müller hatte die Versuche zuvor als inakzeptabel bezeichnet. VW-Betriebsratschef Bernd Osterloh hatte vom Vorstand vollständige Aufklärung und personelle Konsequenzen gefordert.

Wie außerdem bekannt wurde, wurden über die EUGT auch Versuche finanziert, bei denen Menschen mit Stickstoffdioxid belastet wurden – einem Gas, das auch in Abgasen enthalten ist. Allerdings widersprach der zuständige Institutsleiter Thomas Kraus von der Universität Aachen, wo die Versuche durchgeführt wurden, der Schlussfolgerung, dass es dabei auch um den Dieselskandal gegangen sei. Die Studie habe sich mit dem Stickstoffdioxidgrenzwert am Arbeitsplatz befasst und sei von der Ethikkommission als vertretbar bewertet worden.



"Menschenverachtend" und "verantwortungslos"

Derweil reißt die Kritik aus der Politik an den Tests nicht ab. Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) sagte der Passauer Neuen Presse: "Was da berichtet wird, ist einfach schockierend. Wer solche Tests in Auftrag gibt, scheint jeglichen Maßstab verloren zu haben." Menschen und Tiere für die eigenen Zwecke zu missbrauchen, sei "einfach entsetzlich".

Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) sagte in Brüssel: "Das, was VW wohl führend und zusammen mit anderen Automobilherstellern gemacht hat an Versuchen mit Affen in New Mexico und mit Menschen in der Bundesrepublik Deutschland, halte ich für verantwortungslos."

Die Grünen im Bundestag forderten, die Bundesregierung müsse schnell Antworten darauf geben, seit wann sie von den Affenversuchen wusste und ob öffentliche Gelder an die EUGT gezahlt wurden, um diese "menschen- und tierverachtenden Methoden" zu finanzieren.



Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte die Versuche am Montag über ihren Regierungssprecher als "in keiner Weise zu rechtfertigen" verurteilen lassen und Aufklärung gefordert. Die Empörung vieler Menschen sei absolut verständlich.