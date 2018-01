Das Altern der Zellen ist unvermeidlich: Die Lebenserwartung typischer Akkus von E-Bikes liegt zwischen 500 und 1.000 Ladezyklen. Das heißt, die Batterie hält grob geschätzt 20.000 bis 40.000 Kilometer. Danach ist der Stromspeicher in der Regel zwar noch nicht kaputt, die Speicherkapazität aber meist auf 70 Prozent oder weniger im Vergleich zum Neuzustand gesunken.

Mittlerweile dürften einige E-Bike-Fahrer an diesem Punkt angelangt sein. Damit stellt sich ihnen eine wichtige Frage: Schaffe ich ein neues Pedelec an – oder einen neuen Akku?

Der Kauf einer neuen Batterie ist in jedem Fall die günstigere Variante. Ganz billig wird aber auch das nicht, hochwertige Ersatzbatterien kosten mindestens 500 Euro. Wer sich für einen neuen Akku entscheidet, muss darauf achten, dass dieser zum Motor und in die Halterung passt, also ob es sich um eine Unter-, Sattelrohr- oder Gepäckträgervariante handelt. Wichtig ist neben dem Namen des Herstellers die verwendete Spannung. "Die Infos befinden sich meist auf einem Aufkleber am Akku", sagt Tom Specht vom Fahrradhersteller Haibike.

Es gibt oftmals günstige Nachbauten, doch ob diese auf die anderen Antriebskomponenten optimal abgestimmt sind, ist fraglich. Garantieren können das nur Teile des Originalherstellers. "Ein Ersatz-Akku muss zumindest eine CE-Prüfung bestanden haben. Das ist am entsprechenden CE-Zeichen erkennbar", sagt Specht.

Allerdings sind die Entwicklungszyklen im E-Bike-Segment recht kurz. Vor allem bei Exoten könnte es ein Problem sein, nach einigen Jahren noch gute Nachrüstbatterien für sein betagtes Antriebssystem zu bekommen. Hat man hingegen ein Pedelec mit Komponenten namhafter Anbieter, kann man ziemlich sicher sein, Ersatz-Aakkus für das ältere Antriebssystem zu finden. Hersteller wie Bosch haben auch für Antriebe der ersten Generation noch Austausch-Akkus auf Lager.

Sinkt die Reichweite eines Lithium-Ionen-Akkus bei kalten Temperaturen um bis zu einem Viertel, muss das übrigens noch kein Hinweis auf einen altersbedingten Kapazitätsverlust sein. Vielmehr dürfte es sich dabei um einen vorübergehenden Energieschwund handeln. Bei frostigen Temperaturen gelangen in der Batterie weniger Ionen vom Minus- zum Pluspol, was die Leistungsfähigkeit einschränkt. Deshalb sollte man den Stromspeicher vor Fahrtantritt zum Laden ins Warme mitnehmen und erst kurz vor Fahrtbeginn in die Halterung stecken. Als Kälteschutz während der Fahrt empfiehlt sich ein Neopren-Schutzcover. Das hält auch Schmutzwasser, Salz und Dreck vom Akku fern.