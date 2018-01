Der Fahrgastverband Pro Bahn fordert die Bahn auf, direkt neben ihren Gleisen Sträucher und Büsche zu pflanzen, um sie besser vor Sturmschäden zu schützen. Das sagte der Ehrenvorsitzende des Verbands, Karl-Peter Naumann, der Neuen Osnabrücker Zeitung. Sträucher und Büsche neben den Gleisen würden umstürzende Bäume weitgehend auffangen. Zudem würde durch das niedrige Gehölz ein wertvoller Lebensraum für Insekten entstehen.

Damit sollen Sperrungen des Fernverkehrs verhindert werden. Am Donnerstag hatte die Bahn den Fernverkehr wegen des Wintersturms Friederike komplett einstellen müssen. Auch zwei Tage nach dem Orkan gibt es noch Probleme: Am Samstag waren die Strecken von Dortmund über Münster und Bremen nach Hamburg sowie von Hamm über Wuppertal nach Köln weiterhin gesperrt. Ein Sprecher der Bahn sagte allerdings, im Laufe des Samstags könnten wieder auf allen Strecken Züge fahren.

Auch 2017 musste die Bahn den Fernverkehr aufgrund von Stürmen mehrfach vollständig stoppen. Jedes Mal wurde dabei auch Kritik am Vegetationskonzept der Bahn laut. Das aktuelle Konzept sieht vor, im Abstand von sechs Metern zu beiden Seiten des Gleises die Vegetation komplett zurückzuschneiden. An besonderen Stellen würden auch mehr als sechs Meter weggestutzt. Der Zuschnitt der Bäume, die nicht gefällt werden, erfolge an bestimmten, besonders gefährdeten Punkten nach einem V-Konzept: Je näher die Bäume am Gleis stehen, desto kürzer müssen sie sein.

Nach den beiden Herbststürmen Herwart und Xavier hatte die Bahn angekündigt, die Folgen genau zu analysieren, auch mit Blick auf den Baumbeschnitt. Das ist laut Bahn auch geschehen. Es gehe nun darum, die Wälder entlang der Bahntrassen in Absprache mit den jeweiligen Besitzern zu durchforsten.



Pro Bahn fordert seit Jahren, radikaler zu stutzen

Die Kritik am Vegetationskonzept der Bahn ist nicht neu – Pro Bahn fordert seit Jahren, Bäume stärker zu stutzen und neue Bäume in größerem Abstand zu stutzen. Schon im Oktober, nach dem Herbststurm Xavier, hatte Karl-Peter Naumann dem Spiegel gesagt, man müsse bei zunehmenden Stürmen über einen stärkeren Rückschnitt "sicherlich nachdenken". Bis vor 40 Jahren, bevor die Züge elektrisch betrieben wurden, waren zehn Meter Abstand zum Gleis Pflicht, um Bränden durch Funkenflug vorzubeugen.



Die Bahn weist die Kritik an ihrem Vegetationsmanagement seit Jahren zurück. Seit 2007 setze sie ein Präventionsprogramm um, das die Auswirkungen des Klimawandels berücksichtige. 2016 sei dafür ein knapp dreistelliger Millionenbetrag investiert worden. Wenn neue Bäume gepflanzt werden müssten, würden vor allem tief wurzelnde Baumarten wie Eiche oder Blutahorn eingesetzt. Laut Bahn ist es jedoch schwierig, Bäume einfach radikal zu stutzen oder zu fällen. Dafür müsse man sich mit den lokalen Behörden und privaten Besitzern von Waldstücken entlang der Trassen abstimmen.