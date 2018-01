Regelmäßig sind auf meinem Radweg auch Menschen mit Skateboards, Inlinern oder Mofas unterwegs – einfach weil es dort für sie schneller geht als auf der Straße. Aber dürfen alle diese Verkehrsteilnehmer mir als Radfahrer den sowieso schon knappen Platz streitig machen? Was droht denjenigen, die den Radweg verbotenerweise nutzen, will ZEIT-ONLINE-Leser Tilman Müller wissen.

Besonders in den Sommermonaten tummeln sich auf Fahrradwegen auch Skateboard-, Segway- oder Mofafahrer. Das stört viele Radler. Manche reagieren mit Unmut, andere mit Unverständnis. Mitunter wird es sogar gefährlich, wenn die Verkehrsteilnehmer sich absichtlich behindern. Leider ist auch rechtlich nicht ganz klar, ob sie alle den Radweg benutzen dürfen. "Das liegt an der unklaren Definition in der Straßenverkehrsordnung", sagt Claudio La Malfa, Rechtsanwalt für Verkehrsrecht in Emmendingen.

Grundsätzlich regelt die Straßenverkehrsordnung (StVO) in Paragraf 2 zwar, dass Fahrzeuge die Fahrbahn benutzen müssen – strittig kann allerdings sein, welche Vehikel davon genau betroffen sind. Die formale Definition des Bundesgerichtshofs (BGH) lautet: Ein Fahrzeug ist jeder Gegenstand, mit dem eine Fortbewegung auf dem Boden möglich ist. "Sämtliche Fortbewegungsmittel technischer Art wie Mofas, Fahrräder, Roller oder Segways sind damit Fahrzeuge", sagt La Malfa.

Allerdings kennt die StVO auch den Begriff des "besonderen Fortbewegungsmittels". Darunter fallen für die meisten Juristen Rollstühle, Kinderwagen, Roller, Kinderfahrräder oder Inliner. "Mit diesen Fortbewegungsmitteln ist das Fahren sowohl auf Gehwegen als auch in Fußgängerzonen zulässig, allerdings müssen sie immer besonders auf Fußgänger Rücksicht nehmen", sagt der Anwalt. Im Klartext: Sie gehören dadurch nicht auf den Radweg.

Claudio La Malfa Claudio La Malfa studierte Rechtswissenschaften an den Universitäten Trier und Freiburg, er erwarb zusätzlich einen Abschluss in italienischem Recht. Seit 2006 ist La Malfa als Rechtsanwalt tätig, 2011 absolvierte er die Zusatzqualifikation für Verkehrsrecht. Zudem ist er Dozent an den Dualen Hochschulen Villingen-Schwennigen und Lörrach.

Besonders die rechtliche Einordnung von Inlineskatern war lange Zeit umstritten, ehe der BGH 2002 klarstellte, dass die Skates ebenfalls unter "besondere Fortbewegungsmittel" fallen. Seither gelten auch für Inlineskater die Regeln des Fußgängerverkehrs. "Inlineskater müssen also die Gehwege benutzen. Sie dürfen auch in verkehrsberuhigten Bereichen fahren, allerdings immer nur mit Schrittgeschwindigkeit", erläutert La Malfa.

Durch Zusatzzeichen mit Inlineskatersymbol können Radwege oder Fahrbahnen für Skater freigegeben werden. Ohne solche Zeichen dürfen sie aber nicht einfach auf den Radweg ausweichen, selbst wenn sie genauso schnell fahren könnten wie Radler.

Segways hingegen gelten als elektronische Mobilitätshilfe, sind seit 2000 zum Straßenverkehr zugelassen und auf Radwegen und Radfahrstreifen erlaubt. "Auf dem Bürgersteig zu fahren ist für Segways jedoch generell tabu", sagt La Malfa.

Das Gesetz sieht außerdem Sonderregeln für Kinder vor: Bis zum vollendeten achten Lebensjahr sind sie verpflichtet, den Gehweg zu nutzen; ab ihrem zehnten Geburtstag ist dies freigestellt. Erwachsene dürfen ihre Kinder dabei auch beispielsweise mit einem Rad auf dem Gehweg begleiten, ohne ein Bußgeld zu fürchten.