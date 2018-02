Welche Promillegrenzen gibt es für Verkehrsteilnehmer? Am Stammtisch haben wir die Frage diskutiert und sind auf ganz unterschiedliche Werte gekommen. Welche Höchstwerte gelten für Autofahrerinnen und Autofahrer – und wann muss ich um meinen Führerschein bangen, wenn ich kontrolliert werde?, will ZEIT-ONLINE-Leserin Alina Liu wissen.

Die bekannteste Grenze für Fahrerinnen und Fahrer lautet: 1,1 Promille. "Ab diesem Wert ist jeder Kraftfahrer nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs absolut fahrunfähig", sagt Frank-Roland Hillmann, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Oldenburg. Aufgrund wissenschaftlicher Ergebnisse kann niemand mit einem Blutalkoholgehalt ab dieser Höhe ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr sicher führen.

Das klingt nach relativ viel – doch auch trinkfeste Autofahrer sollten es keineswegs übertreiben. Denn es gibt noch eine zweite Grenze: die der relativen Fahruntüchtigkeit, die schon ab 0,3 Promille beginnt. Da jeder Mensch unterschiedlich auf Alkohol reagiert, bewertet das Gesetz den Zustand der Fahrerin oder des Fahrers relativ – je nachdem, wie schnell und heftig er oder sie auf Alkohol reagiert.

"Die relative Fahruntüchtigkeit wird daran festgemacht, ob sogenannte alkoholtypische Ausfallerscheinungen festgestellt werden konnten", sagt Hillmann. Dazu gehören beispielsweise Schlangenlinien, überhöhte Geschwindigkeit, Verursachung eines Unfalls oder das Abkommen von der Straße. Je näher der festgestellte Blutalkoholgehalt an die 1,1-Promille-Grenze kommt, umso geringer sind dabei die Anforderungen an die Intensität der alkoholtypischen Ausfallerscheinungen.

Bei 0,9 Promille reicht oftmals schon ein einziger Schlenker, um diese relative Fahruntüchtigkeit anzunehmen. Eine solche Autofahrerin wird dann genauso bestraft, als hätte sie 1,1 Promille. "Den Betroffenen wird die Fahrerlaubnis entzogen, es wird eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe verhängt und das Gericht weist die Führerscheinstelle an, dem Betroffenen vor Ablauf von in der Regel mindestens zehn bis zwölf Monaten keine neue Fahrerlaubnis zu erteilen", sagt der Anwalt. Der Betroffene muss dann also eine ganz neue Fahrerlaubnis erwerben, wenn die Sperrfrist abgelaufen ist.

Frank-Roland Hillmann Frank-Roland Hillmann III studierte in Münster Jura. Schon während seiner Referendarzeit am Oberlandesgericht in Oldenburg befasste er sich intensiv mit dem Verkehrsrecht, seit 1979 ist er als Rechtsanwalt tätig und seit 2005 Fachanwalt für Verkehrsrecht.

Ein weiterer, wichtiger Wert für Autofahrer ist die 0,5-Promille-Grenze. "Hierbei handelt es sich nicht um einen Straftatbestand, sondern um eine Bußgeldsache", sagt Hillmann. Diejenigen Autofahrer, die unauffällig und ohne alkoholtypische Ausfallerscheinungen am Straßenverkehr teilgenommen haben, aber mit einem Blutalkoholgehalt zwischen 0,5 und 1,09 Promille erwischt wurden, bekommen also ein Bußgeld.

Beim Ersttäter beträgt dieses 500 Euro; wird man ein zweites Mal erwischt, sind es 1.000 Euro, beim dritten Mal 1.500 Euro. Daneben gibt es ein ein- bis dreimonatiges Fahrverbot. Das Fahrverbot unterscheidet sich von der Entziehung der Fahrerlaubnis dadurch, dass der Führerschein ohne besonderen Antrag nach Ablauf der Fahrverbotsfrist von der Bußgeldstelle wieder zurückgeschickt wird, also keine neue Fahrerlaubnis beantragt werden muss.

Ab 1,6 Prozent muss man zum "Idiotentest"

Die vierte für Autofahrerinnen und Autofahrer wichtige Grenze ist der Wert von 1,6 Promille. Ab dieser Grenze muss auch ein Ersttäter eine Medizinisch-Psychologische Untersuchung (MPU) absolvieren, um seine Fahrerlaubnis wieder zu erhalten. Der Grund für diese Regel: Jeder, der mit einem so hohen Blutalkoholgehalt unterwegs ist, löst bei der Führerscheinstelle Bedenken an seiner Fahreignung aus, die nur durch eine MPU beseitigt werden kann. Übrigens muss auch jeder Wiederholungstäter zum umgangssprachlichen "Idiotentest".

Anwalt Hillmann nennt noch eine weitere rote Linie, die nach seinen Angaben jedoch nicht fest definiert ist: Ab etwa 2,0 Promille muss jeder erwischte Fahrer erst eine einjährige Abstinenzzeit nachweisen, bevor er die MPU überhaupt absolvieren darf.

Eine letzte Grenze liegt bei etwa 2,5 Promille: "Ab diesem Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass der Betroffene derartig betrunken war, dass er eigentlich nicht mehr in der Lage war, das Unrecht seines Tuns einzusehen, weil er schuldunfähig war", sagt Hillmann. "Damit die Person aber nicht ungeschoren davonkommt, gibt es einen Auffang-Tatbestand – nämlich den der sogenannten Rauschtat: Mit diesem wird jeder Autofahrer also genauso bestraft und verurteilt wie ein ganz normaler Trunkenheitstäter."

Also lautet die einfachste Regel: Trinken und Autofahren passen nicht zusammen. Wer trinkt, lässt den Wagen besser stehen und nimmt ein Taxi. "Immerhin beträgt die Geldstrafe in der Regel mindestens ein Netto-Monatsgehalt. Und wer die MPU absolvieren muss, kann noch einmal mit zusätzlichen Kosten nicht unter 2.500 bis 3.000 Euro rechnen."