Beim Linksabbiegen kommt es vor, dass drei Fahrzeuge in die Kreuzung einfahren, aber noch den Gegenverkehr abwarten müssen. Erst wenn die Ampel rot zeigt, also kein Gegenverkehr mehr in die Kreuzung fährt, kann losgefahren werden. Dabei steht das dritte Auto dann schon mit der vollen Autolänge hinter der Haltelinie, aber der Fahrer hat die Ampel, die fünf Meter weiter vorne steht, noch im Blick. Darf man dann noch fahren?, will ZEIT-ONLINE-Leser Martin Kistner wissen.

Die Straßenverkehrsordnung (StVO) lässt Verkehrsteilnehmern keinen Spielraum. Dort heißt es: Eine rote Ampel ordnet zwingend an, vor der Kreuzung zu halten. Doch gerade im dichten Stadtverkehr nutzen viele Linksabbieger die Chance und fahren noch in die Kreuzung – auch wenn sie oft aus Erfahrung wissen, dass sie in der vorgesehenen Grünphase nicht mehr abbiegen können, ohne den Gegenverkehr zu blockieren.

"Die Gerichte sprechen in solchen Situationen von Nachzüglern", sagt Herbert Engelmohr, Verkehrsrechtsexperte vom Automobilclub von Deutschland (AvD). Die Rechtsprechung sei bei diesen Situationen eindeutig: Fahrerinnen und Fahrer, die beim Aufleuchten von Rot bereits die Haltelinie überfahren haben, müssen anhalten – sofern dies noch gefahrlos vor der Kreuzung möglich ist. Man darf also beispielsweise nicht mehr weiterfahren, wenn der Verkehr stockt und man davon ausgehen muss, dass man den bald folgenden Querverkehr blockiert.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclub von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

In der vom Leser skizzierten Situation muss der Fahrer also bei Rot anhalten. Anders ist die Lage, wenn eine Fahrerin bereits mitten auf der Kreuzung steht – und dadurch andere Autos behindert. Das Oberlandesgericht Hamm urteilte dazu: "Weiterfahren bei Farbwechsel darf nur derjenige, der sich im Kreuzungsbereich aufhält." Nach Meinung des Gerichts darf diese Fahrerin vorsichtig, unter sorgfältiger Beobachtung des einsetzenden Gegen- oder Querverkehrs, von der Kreuzung fahren – trotz roter Ampel.

Die Querenden müssen dabei den Nachzüglern die Chance geben, die Kreuzung freizumachen – selbst wenn sie selbst Grün und damit Vorfahrt haben. Richter argumentieren dabei regelmäßig mit dem allgemeinen Rücksichtnahmegebot auf den Straßen. "Derjenige, der Vorrang hat, muss dann auf sein Recht verzichten, wenn es die allgemeine Verkehrslage erfordert", sagt Engelmohr.

Auch das Oberlandesgericht Köln entschied: "Das Hineinfahren in eine Kreuzung mit fliegendem Start unmittelbar nach dem Umschalten auf Grün ist nur erlaubt, wenn sich der Einfahrende vorher davon überzeugt hat, dass die Kreuzung von bevorrechtigtem Querverkehr frei ist." Er müsse dabei auch mit Nachzüglern rechnen.

"Die Gerichte verteilen die Haftung bei Kollisionen in solchen Situationen", sagt Engelmohr. Das Kammergericht Berlin entschied dazu, dass bei Unfällen mit Kreuzungsräumern eine grundsätzliche Haftungsquote von zwei Drittelen zu Lasten des Anfahrenden greift. Die Ausnahme: Wenn der anfahrende Fahrer den Nachzügler erkannt hat und dennoch losfährt, trifft ihn bei einem Unfall die volle Haftung.