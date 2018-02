In der Verkehrspolitik könnte es in dieser Woche zu grundstürzenden Veränderungen kommen. Womöglich setzt das Bundesverwaltungsgericht in der Frage der städtischen Luftqualität Verbraucherrechte durch, deren Legitimität und Dringlichkeit hier nicht erneut begründet werden müssen und die doch von Politik und Industrie ignoriert werden – und zwar mit einer Dreistigkeit und einer Bereitschaft zur Unwahrheit und zum Betrug, die einen sprachlos lässt.

Schon seit Jahren liegt in deutschen Großstädten die Luftverschmutzung durch Stickoxide und Feinstaub chronisch und mitunter weit über den zulässigen Grenzwerten. Helfen nur noch Fahrverbote für besonders schmutzige Dieselfahrzeuge? Sie wären die Ultima Ratio der kommunalen Entscheidenden, um die Luft in ihren Städten zu verbessern, aber keine gute Lösung. Erst recht nicht in einem so mobilitätsabhängigen Land wie Deutschland, das zudem ständig die Innovationskraft seiner Autoindustrie und sich selbst als Hochtechnologiestandort feiert.

Hinzu kommt: Gerichtsurteile sollten immer nur das letzte Mittel der Problemlösung sein. Wünschenswerter wären Maßnahmen der Politik. Doch die bundespolitischen Entscheiderinnen und Entscheider – allen voran die Klima-und-Auto-Kanzlerin und ihre Erfüllungsgehilfen im Verkehrsministerium, die sich eher als Interessenswahrer der Hersteller sehen – trauen sich nicht, globalen Klimaschutz und lokalen Gesundheitsschutz mit einer gerechteren Verteilung des städtischen Raums zu verknüpfen. Denn dann müssten sie nolens volens gegen die Auto- und Autofahrerlobbys opponieren.

Stabilität durch Wandel statt Beharrung

Darum müssen sich nun die Bürgermeister und Bürgermeisterinnen mit dem Problem herumschlagen. Sie könnten ab Donnerstag vor der Wahl zwischen Pest und Cholera stehen: zwischen dem von der EU rechtlich vorgegebenen und dann womöglich juristisch erzwingbaren Gesundheitsschutz einerseits und enormen Konflikten mit Teilen der eigenen Bevölkerung andererseits, den betroffenen Bürgerinnen und Bürgern nämlich, die sich gegen Fahrverbote verwahren.

Es ist ja nicht so, dass kluge, gut verwobene und langfristig ausgerichtete Konzepte für einen zukunftsgerechten Umbau des Mobilitätssystems in Deutschland fehlten. Man wüsste sehr wohl, wie es ginge – man will es aber nicht wollen oder glaubt, es nicht wollen zu können. Noch immer haben die Handelnden nicht verstanden, dass das Beharren beim Alten oder weitere Innovationen in der fossilen Massenmotorisierung eben gerade nicht die Zukunft der deutschen Autoindustrie sichern.

Stephan Rammler Stephan Rammler ist Professor für Transportation Design & Social Sciences an der Hochschule für Bildende Künste in Braunschweig. Sein Forschungsschwerpunkt an der Schnittstelle von Design- und Sozialwissenschaften ist die Zukunftsfähigkeit der Mobilität in einer zunehmend urbanen Gesellschaft. 2017 erschien sein Buch Volk ohne Wagen. Streitschrift für eine neue Mobilität.

Ja, die Automobilwirtschaft spielt eine zentrale Rolle in der deutschen Volkswirtschaft. Sie trägt zu Steuereinkommen, Innovationen, guten Löhnen und Beschäftigung bei. Und genau weil sie das tut und auch weiterhin gut tun sollte, ist ein mittel- und langfristiger konsequenter Umbau ihrer Produkte, Geschäftsmodelle und Kooperationsstrategien der einzig sinnvolle Weg in die Zukunft: von der Produzentin wenig nachhaltiger Massenprodukte hin zur zukunftsfesten Anbieterin integrierter Mobilitätskonzepte, die kunden- und umweltgerecht sind.

Kern dabei ist eine Relativierung der bislang so dominanten Rolle des Automobils. Denn es ist noch keine Verkehrswende, wenn in Deutschland 46 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor durch 46 Millionen Elektroautos ersetzt werden. Damit würde nur die extrem ineffiziente Automobilkultur fortgesetzt, in der Pkw im Durchschnitt 23 Stunden am Tag ungenutzt herumstehen und Raum verschwenden.

Für eine echte Verkehrswende braucht es die Politik. Nur sie kann das Verhalten der Konsumierenden konsequent steuern, in Richtung der gewünschten verkehrspolitischen Ziele. Eine Verhaltensänderung aber ist der Schlüssel zur Nachfrage nach den neuen nachhaltigen Produkten der Autoindustrie. Dazu zählen etwa geteilte Elektroautos, die mit regenerativ erzeugtem Strom fahren, oder Serviceangebote vernetzter und automatisierter Mobilität mit Car- und Ridesharing.