ZEIT ONLINE: In den USA wurde eine Fußgängerin von einem selbstfahrenden Uber-Fahrzeug erfasst, sie starb danach. Bei uns werden solche Roboterautos auch getestet. Herr Lemmer, ist so ein tödlicher Unfall also auch bei uns möglich?

Karsten Lemmer: Zu dem Unfall ist noch zu wenig bekannt. Deswegen will ich darüber nicht spekulieren. Generell unterscheiden sich die rechtlichen Grundlagen in Deutschland zur Erprobung automatisierter Fahrzeuge von denen in den USA schon deutlich. Auf unseren Straßen ist derzeit nur ein teilautomatisiertes Fahren möglich – das heißt, ein Mensch muss das System die ganze Zeit überwachen und gegebenenfalls eingreifen. Der Fahrer trägt stets die Verantwortung. Außerdem ist bei den Tests in Deutschland immer ein Sicherheitsfahrer im Fahrzeug, der speziell dafür ausgebildet und trainiert wurde. In Deutschland ist die Frage der Zulassung noch ein wichtiger Schritt hin zum hochautomatisierten Fahren.



ZEIT ONLINE: Worin liegt der Unterschied?

Lemmer: Hochautomatisierte Systeme erlauben, dass der Fahrer temporär die Kontrolle abgibt. Das ist heute in Deutschland noch nicht erlaubt, die Forschung arbeitet aber daran. Zunächst ist ein Einsatz auf Autobahnen denkbar, denn dort ist der Verkehr viel weniger komplex als etwa in Innenstädten: Alle fahren in eine Richtung, es gibt keinen Querverkehr, keine Radfahrer und Fußgänger. Autobahn-Situationen sind darum einfacher zu erfassen und von einer Technik zu beherrschen.

ZEIT ONLINE: Was heißt, der Fahrer gibt die Kontrolle temporär ab?

Lemmer: Auch mit diesen Systemen muss der Mensch in der Lage sein, die Steuerung des Fahrzeugs jederzeit wieder übernehmen zu können. Er darf höchstens eine SMS schreiben oder eine E-Mail lesen, muss aber wach sein. Er muss auch nach wie vor den Führerschein besitzen.

ZEIT ONLINE: Wie schnell muss der Mensch die Kontrolle wieder übernehmen können?

Karsten Lemmer ist Vorstandsmitglied im Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) für die Bereiche Energie und Verkehr. Der promovierte Ingenieur arbeitete an der TU Braunschweig, danach bei Siemens und ab 2001 am Institut für Verkehrssystemtechnik des DLR. Er ist Mitglied des Runden Tisches für automatisiertes Fahren im Auftrag des Bundesverkehrsministeriums.

Lemmer: Das geht natürlich nicht per Fingerschnipp. Der Mensch muss ja die Verkehrssituation realisieren und bereit sein, den Wagen wieder korrekt zu steuern. Wir haben dazu Studien in Fahrsimulatoren gemacht und gehen von Übergabezeiten von mindestens vier Sekunden aus, in Serienfahrzeugen wird man eher Zeiträume von zehn Sekunden realisieren. Wichtig ist, dass es auch Notfallszenarien gibt für den Fall, dass der Fahrer die Steuerung des Fahrzeugs nicht übernimmt. Denkbar ist etwa, dass der Wagen dann selbständig den Warnblinker einschaltet, sich auf den Seitenstreifen lenkt, dort zum Stehen kommt und dann möglicherweise einen Notruf absetzt.

ZEIT ONLINE: Wann wird solche Technik in Serienfahrzeugen eingesetzt werden?

Lemmer: Die Automobilhersteller sprechen von einem Zeitraum von zwei bis vier Jahren.

ZEIT ONLINE: Kommen wir zurück zu dem Uber-Unfall. Es gab ja vorher schon Vorfälle – ein selbstfahrendes Uber-Fahrzeug fuhr über eine rote Ampel, jetzt der Zusammenstoß mit der Fußgängerin. Wagen die Amerikaner einfach mehr und testen ihre Autos in komplexen Verkehrsgebieten, während sich die Deutschen eher auf die vorhin beschriebenen einfacheren Autobahn-Situationen konzentrieren?

Lemmer: Nein, auch bei uns werden in Städten automatisierte Fahrzeuge getestet, aber eben ausnahmslos mit Sicherheitsfahrern. Am DLR haben wir zum Beispiel das Projekt Anwendungsplattform Intelligente Mobilität (AIM), wo wir in Braunschweig mit Sensorik den Verkehr an großen komplexen Kreuzungen analysieren, um rund um die Uhr seltene kritische Situationen zu erfassen.