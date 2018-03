Was passiert, wenn ein Auto geblitzt wird, der Fahrer auf dem Beweisbild aber nicht erkennbar ist, etwa weil er einen Hut trägt oder die Hand im Gesicht hat? Muss dann der Fahrzeughalter die Strafe zahlen – oder den Namen des Fahrers preisgeben?, will ZEIT-ONLINE-Leser Tilman Müller wissen.

Ein unscharfes Beweisfoto aus der Radarfalle mag für manche verlockend sein: Es verführt möglicherweise dazu, den Bußgeldbescheid zu ignorieren. Doch ob das eine gute Idee ist?

Jens Dötsch, Anwalt für Verkehrsrecht in Andernach, beschreibt das reguläre Prozedere: "Nach einem Verkehrsverstoß übermittelt die Bußgeldbehörde in der Regel zunächst an den Halter einen Anhörungsbogen, aus dem der Tatvorwurf hervorgehen muss. In den meisten Fällen ist auch ein verkleinertes Lichtbild des Fahrers beigefügt, so dass der Halter sich zur Person des Fahrers und zur Sache äußern kann."

Dabei gilt: "War der Halter nicht der Fahrer, der die Ordnungswidrigkeit begangen hat, so kann er den Fahrer angeben, muss dies aber nicht", ergänzt Dötsch. "Eine Verpflichtung hierzu besteht weder gegenüber der Bußgeldbehörde noch gegenüber der Polizei." Anders sehe das aber gegenüber der Staatsanwaltschaft oder einem Gericht aus, sagt der Rechtsanwalt.

Jens Dötsch studierte Rechtswissenschaften in Bonn und Lausanne und ist seit 2006 als Rechtsanwalt in Andernach tätig. Er absolvierte eine Qualifikation als Fachanwalt für Verkehrsrecht und als Fachanwalt für Versicherungsrecht. Außerdem ist er Mitglied des Verkehrsgerichtstages und der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht im Deutschen Anwaltverein. Seine Arbeitsschwerpunkte sind Verkehrs- und Versicherungsrecht.

Er kennt indes auch Fälle, in denen der Halter direkt als Zeuge angeschrieben wird. "Meistens ist dies dann der Fall, wenn die Bußgeldbehörde anhand des Tatfotos feststellt, dass der Halter erkennbar nicht der Fahrer war", sagt Dötsch. Bei Firmen- oder Flottenfahrzeugen wird der Halter ebenfalls üblicherweise als Zeuge angeschrieben. "Auch in diesem Fall ist man nicht verpflichtet, gegenüber der Bußgeldbehörde oder der Polizei Angaben zur Sache zu machen."

Der Jurist betont aber: "Wenn Angaben gemacht werden, müssen diese der Wahrheit entsprechen. Die Benennung eines falschen Fahrers kann zu einem Strafverfahren wegen falscher Verdächtigung gemäß Paragraf 164 Strafgesetzbuch (StGB) führen."

Bei einem Zeugenfragebogen besteht allerdings die Möglichkeit, das Zeugnisverweigerungsrecht in Anspruch zu nehmen. Diese Option wird häufig gewählt, wenn ein naher Angehöriger der tatsächliche Fahrer ist. "Dann müssen keine Angaben zur Sache oder zum Fahrer gemacht werden", sagt Dötsch. "In der Regel beginnt die Bußgeldbehörde oder die Polizei dann aber Ermittlungen im nahen Umfeld des angeschriebenen Zeugen."

Halter muss womöglich ein Fahrtenbuch führen

Wenn also keinerlei Angaben gemacht werden, versuchen Bußgeldbehörden, den Fahrer durch Abgleich von Passbildern, Ermittlungen durch die Polizei oder auch Prüfung von sozialen Netzwerken zu ermitteln. Falls dies der Behörde nicht gelingt, kann niemand belangt werden.

Doch der Fahrzeughalter sollte sich nicht zu früh freuen: Kann der Fahrer nicht ermittelt werden, dann droht dem Halter unter Umständen eine Fahrtenbuchauflage. "Paragraf 31a der Straßenverkehrszulassungsordnung (StVZO) legt fest, dass die zuständige Behörde einem Fahrzeughalter die Pflicht auferlegen kann, für ein oder mehrere auf ihn zugelassene Kfz ein Fahrtenbuch zu führen, wenn die Feststellung eines Fahrzeugführers nach einer Zuwiderhandlung gegen Verkehrsvorschriften nicht möglich war", sagt Dötsch.



Die Behörde muss bei der Anordnung allerdings den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit beachten. Das heißt: Es müssen zuvor Verkehrsvorschriften in nennenswertem Umfang verletzt worden sein. "Ein einmaliger und unwesentlicher Verstoß, der sich weder verkehrsgefährdend auswirkte noch Rückschlüsse auf die charakterliche Unzuverlässigkeit des Kraftfahrers zulässt, reicht dafür nicht aus", sagt der Rechtsanwalt. Unwesentlich ist ein Verstoß allerdings in der Regel nur, wenn er mit einem Verwarnungsgeld abgegolten werden kann oder im ruhenden Verkehr begangen wurde. "Gibt es Punkte in Flensburg für den Verstoß, ist er wesentlich", fügt Dötsch hinzu.