Alexander Mönch ist General Manager von Mytaxi für Deutschland und Österreich.

ZEIT ONLINE: Herr Mönch, seit Jahrzehnten gibt es Taxis und Taxizentralen, über die man sich einen Wagen rufen kann. Wozu braucht man Mytaxi?

Alexander Mönch: Wir heben die klassische Dreiecksbeziehung zwischen Fahrgast, Taxizentrale und Fahrer auf und schaffen so eine direkte Beziehung zwischen Fahrgast und Fahrer.

ZEIT ONLINE: Aber die Dreiecksbeziehung besteht doch weiterhin. Sie sind der Vermittler zwischen Kunde und Fahrer.

Mönch: Die App bringt beide zusammen. Sobald der Taxifahrer die Fahrt annimmt, erhält der Fahrgast den Namen des Fahrers, ein Foto, die Handynummer, das Kfz-Kennzeichen und die Position. Diese Transparenz schafft ein Sicherheitsgefühl, das eine klassische Taxizentrale nicht erreicht.

ZEIT ONLINE: Letztlich dringt Mytaxi in einen bestehenden Markt ein, ohne einen größeren Mehrwert zu schaffen.

Mönch: Da würde ich widersprechen. Sicher, wir haben das Taxigeschäft nicht erfunden – aber wir machen es effizienter. Wenn Sie zum Beispiel etwas später aus einer Besprechung kommen, können Sie den Fahrer per Handy kontaktieren und bitten, dass er noch kurz auf sie wartet. Das ginge über die Taxizentrale so nicht. Und Geschäftskunden, die deutschland- oder sogar europaweit unterwegs sind, schätzen die App, weil sie sich nicht mehr die verschiedenen Taxirufnummern in allen Städten merken müssen.

ZEIT ONLINE: Sie verlangen von den Taxifahrern pro Fahrt eine Servicegebühr von sieben Prozent. Das kritisieren manche Fahrer. Es heißt, die Gebühr sei am Ende höher als der Gewinn der Fahrer.

© Michael Gruber

Alexander Mönch ist General Manager von Mytaxi für Deutschland und Österreich.

Mönch: Wir haben uns die Kostenstrukturen der Wettbewerber angesehen. Anders als bei den Taxizentralen gibt es bei uns keine Grundgebühr. Wenn Taxifahrer zum Beispiel krank sind oder zwei Monate Pause machen, müssen sie bei uns nichts zahlen. Macht man die Pauschalen der Taxizentralen und unsere Servicegebühr vergleichbar, sind wir unterm Strich sogar günstiger. Sowohl die Zahl der Fahrer, die seit vielen Jahren für uns fahren, wie auch die jährlich steigende Zahl der Neuanmeldungen zeigen uns, dass dies ein sehr faires Angebot ist.

ZEIT ONLINE: Manche kritisieren, es sei undurchsichtig, welcher Fahrer von Mytaxi zum Kunden geschickt wird. Es sei oft nicht das nächstgelegene Taxi.

Mönch: Wir sind da transparent: Es ist in der Regel das nächstgelegene Fahrzeug. Der Kunde kann aber, wenn er möchte, zum Beispiel auch ein umweltfreundliches Fahrzeug ordern oder einen Mercedes. Das wird dann entsprechend berücksichtigt.

ZEIT ONLINE: Und welche Rolle spielen die Kundenbewertungen?

Mönch: Das ist ein hochemotionales Thema, deshalb haben wir die Kriterien geändert und rechnen die Bewertungen bei der Vergabe von Kundenbestellungen nicht mehr ein.