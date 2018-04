Die Überwachung von Supermarktparkplätzen und Parkhäusern wird immer häufiger an private Überwachungsfirmen übertragen. Diese Firmen verhängen in manchen Fällen beträchtliche "Bußgelder" bei Parkverstößen. Auf welcher rechtlichen Grundlage geschieht das, und wann schließt man einen Vertrag, bei dem man sich mit den Allgemeinen Vertragsbedingungen einverstanden erklärt? Müssen die AGB in der Landessprache des Parkplatzbenutzers verfasst sein und dort aushängen, wo das Parkticket gelöst wird, fragt ZEIT-ONLINE-Leser Günter Ververs.



Parkplätze in der Stadt sind knapp und teuer. Deshalb nutzen viele Autofahrerinnen und Autofahrer gerne die Abstellflächen von Einkaufszentren oder Supermärkten, vor allem dann, wenn dort kaum Gebühren anfallen. Doch der scheinbar günstige Parkplatz kann schnell teuer werden, wenn man die Regeln der Betreiber ignoriert.



Meist ist das Parken nur während der Öffnungszeiten erlaubt, denn die Betreiber und Eigentümer der Flächen stellen diese ausdrücklich ihren Kunden zur Verfügung. Mit einem Aushang weisen sie darauf hin, dass Fahrzeuge nicht ohne Besuch der Zentren und Märkte sowie außerhalb der Öffnungszeiten abgestellt werden dürfen.

"Oft wird kostenpflichtiges Abschleppen bei Zuwiderhandlung angedroht und Dienstleister mit der Überwachung und – bei unberechtigtem Parken – dem Abschleppen betraut", erläutert Herbert Engelmohr vom Automobilclub von Deutschland (AvD). "Wird das Fahrzeug einer Betroffenen tatsächlich entfernt, muss diese bei Abholung den Wagen auslösen und erhält ihr Kfz erst nach Begleichung der Rechnung ausgehändigt."

Kosten nur fürs Abschleppen

Der Jurist beobachtet, dass diese Praxis in Ballungsräumen schon seit einiger Zeit die Gerichte beschäftigt. "Das höchste deutsche Zivilgericht, der Bundesgerichtshof (BGH), hat in einer Reihe von Entscheidungen das Vorgehen der Abschleppunternehmen weitgehend gebilligt", sagt Engelmohr. So entschied das Gericht, dass der Eigentümer eines Einkaufsmarkt- oder Supermarktparkplatzes unberechtigt parkende Fahrzeuge entfernen lassen und die Kosten dem Parker in Rechnung stellen darf. Bis zur Auslösung hat der Unternehmer ein Zurückbehaltungsrecht am Fahrzeug.

Herbert Engelmohr ist Verbandsjurist des Automobilclubs von Deutschland (AvD). Er befasst sich als Rechtsanwalt seit mehr als 20 Jahren mit verkehrsrechtlichen Fragestellungen.

Oft sind Subunternehmen sowohl mit Überwachen als auch dem Abschleppen beauftragt. "Die geforderten Kosten müssen aber verhältnismäßig sein und dürfen nur den Aufwand für das konkrete Abschleppen abdecken", sagt der Verkehrsrechtsexperte. "Kosten für die generelle Überwachung der Flächen und sonstige Dienstleistungen, die der Eigentümer der Parkflächen mit dem Schleppunternehmer vereinbart hat, dürfen einer (falsch) parkenden Kundin nicht in Rechnung gestellt werden."

Engelmohr betont aber: "Dabei handelt es sich allerdings nicht, wie von dem ZEIT-ONLINE-Leser vermutet, um 'Bußgelder', sondern die geforderten Beträge werden als Ausgleich für die erbrachte Dienstleistung, also das Abschleppen zu ortsüblichen Kosten, erhoben."

Ist das Auslösen abgeschleppter Autos Erpressung?

Der Jurist weist auf einen in der Öffentlichkeit viel beachteten Fall hin, in dem die Staatsanwaltschaft in München einen Schleppunternehmer anklagte. "Diesem wurde vorgeworfen, durch das Auslösen von Kraftfahrzeugen nach dem Abschleppen im Auftrag von Parkplatzeigentümern Fahrzeughalter erpresst zu haben. Dabei ging es im Speziellen darum, dass er auch Fahrzeuge mit Parkkrallen festgesetzt hatte", berichtet Engelmohr. "Das mit dem Fall befasste Landgericht München und in der Revisionsinstanz der BGH sprachen den Angeklagten aber frei."

In der Begründung hieß es, ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge seien in keinem Fall entfernt worden. Es seien immer nachgewiesen widerrechtlich geparkte Fahrzeuge abgeschleppt worden. Zudem berichteten einige Parkplatzeigner, dass einzelne Fahrzeugführer wiederholt vorherige Ansprachen vorsätzlich ignoriert hätten. Die Richter stellten auch fest, dass der Angeklagte nicht wissentlich überhöhte Beträge verlangt habe. Weil es sich um ein Strafverfahren handelte, befand das Gericht nicht über die angemessene Höhe der Kosten – das ist Sache von Zivilgerichten. Der BGH hielt den Einsatz der Parkkrallen für nicht zulässig, sah darin aber keinen Erpressungsvorsatz.

Zur Frage der AGB-Beschilderung sagt Engelmohr, es gebe keine verbindlichen Regeln für die Sprache auf Schildern von Supermarktparkflächen. Der Eigentümer oder Verwalter der Flächen kann die Sprache frei wählen, er wird sich am zu erwartenden Kundenkreis orientieren.