Ich habe mein Auto auf einem Parkplatz abgestellt, für den man eine Parkscheibe braucht. Jetzt schneit es – kann man Ärger bekommen, wenn wegen des Schnees auf dem Auto die Parkscheibe nicht mehr zu sehen ist? Ich habe zur Sicherheit die Parkscheibe auf den Beifahrersitz gelegt, dort wird sie auch bei Schneefall noch eher zu sehen sein als durch die schräge Windschutzscheibe. Oder gibt es eine Regelung, dass die Parkscheibe zwingend auf dem Armaturenbrett liegen und durch die Windschutzscheibe zu sehen sein muss?, will ZEIT-ONLINE-Leserin Annika Reinert wissen.

In diesem Jahr hält sich der Frühling leider nicht an den Kalender – weder an der meteorologischen noch an den kalendarischen. Es schneit auch noch gegen Ende März, und wer noch keine Zeit hatte, die Winter- gegen die Sommerreifen auszutauschen, hat in diesem Jahr alles richtig gemacht.

Christian Janeczek ist seit 2003 als Rechtsanwalt in Dresden zugelassen. 2006 qualifizierte er sich zum Fachanwalt für Strafrecht und 2007 zum Fachanwalt für Verkehrsrecht weiter. Außerdem ist er im Deutschen Anwaltverein (DAV) Mitglied des Geschäftsführenden Ausschusses der Arbeitsgemeinschaft Verkehrsrecht und Mitglied des Verkehrsrechtsausschusses im DAV.

Doch wie schnell müssen Autofahrerinnen und Autofahrer auf plötzlichen Schneefall reagieren, wenn sie ihr Auto ordnungsgemäß geparkt und die vorgeschriebene Parkscheibe oder das Ticket gut sichtbar auf dem Armaturenbrett gelegt haben? In Paragraf 13 der Straßenverkehrsordnung (StVO) heißt es in Absatz 2, dass der Fahrzeugführer die Parkscheibe gut lesbar auslegen muss. "Dabei ist nicht vorgeschrieben, dass dies vorn im Auto zu geschehen hat", sagt Christian Janeczek, Fachanwalt für Verkehrsrecht aus Dresden. "Es ist auch möglich, die Parkscheibe an Seitenscheiben oder der Heckscheibe anzubringen."

Der Rechtsanwalt weist auch darauf hin, dass selbst bei starkem Schneefall die Autofahrerin nicht in der Pflicht steht, während der Parkzeit regelmäßig zum Fahrzeug zurückzukehren, um die Lesbarkeit sicherzustellen. "Ist also die Parkscheibe nach einer Weile aufgrund des Schneefalls nicht mehr lesbar, dann ist das dem Fahrzeugführer nicht vorwerfbar. Er darf also nicht verwarnt werden", sagt Janeczek.

Zum Glück stehen die Chancen auf Dauerschnee Ende März schlecht. Für den nächsten Winter sollten sich Autofahrer aber merken: Ein eingeschneites Fahrzeug und damit auch die unter dem Schnee verschwundene Parkscheibe bedeuten natürlich nicht, dass sich die Parkzeit unbegrenzt ausdehnen lässt. Ein völlig verschneites Auto auf einem Parkplatz neben schneefreien zeigt den Ordnungshüter vielmehr schnell, dass die erlaubte Parkzeit abgelaufen ist. "Dann weist der äußere Eindruck des Fahrzeugs bereits nach, dass die erlaubte Parkzeit überschritten ist", warnt Janeczek.