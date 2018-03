Der Schulbus kommt! Er hält genau vor der Tür, die Kinder des Hauses steigen in den Transporter, in dem schon ein paar Kids sitzen. Das Gefährt zuckelt wieder los, zu seiner nächsten Station. Und das ganz ohne Fahrer.

So stellt Volkswagen sich offenkundig die zukünftige Mobilität von Kindern vor: mit vollständig autonomen Fahrzeugen, die unabhängig von Fahrplänen oder Haltestellen unterwegs sind und automatisch dort die Schülerinnen und Schüler aufsammeln, wo es passt – und wann es passt. Auch zum Sporttraining im Verein oder zur Geburtstagsparty einer Klassenkameradin karren die tollen Kisten künftig die Kids, wenn es nach den Vorstellungen der Wolfsburger geht.

Vor einem Jahr stellte VW auf dem Genfer Autosalon bereits ein Fahrzeug ohne Lenkrad und Gaspedal vor: den Sedric im Design eines geschrumpften U-Bahn-Waggons. Damals war er noch eine Showhülle ohne Technik. Das Messepublikum begegnete ihm desinteressiert bis skeptisch: naja, nette Spinnerei.



Doch jetzt macht Europas größter Autokonzern Ernst. Auf dem diesjährigen Genfer Salon, sozusagen zu Sedrics erstem Geburtstag, präsentiert VW den ersten konkreten möglichen Ansatz: als Soccer-Mom auf Rädern. Die künstliche Intelligenz, die anstelle eines Fahrers den Wagen steuert, kommt vom kalifornischen Start-up Aurora, mit dem die Niedersachsen eine Partnerschaft eingegangen sind.

Die Weiterentwicklung des Sedric als selbstfahrender Kindertransporteur ist eingebettet in ein Zukunftskonzept einer "Mobilität für alle", die VW-Digitalchef Johann Jungwirth kürzlich im Interview mit ZEIT ONLINE beschwor. "Mit dem autonomen Auto ohne Lenkrad können auch Blinde, Alte, Kranke fahren", kündigte der ehemalige Mitentwickler des Apple Car an und prophezeite: "Selbst Kinder, die noch kein Smartphone haben, können sich ein autonomes Auto rufen". Der Druck auf die Taste eines handlichen mobilen Gerätes reiche.

Die jetzt in Genf enthüllte Vision, den Nachwuchs "auf einfache, sichere und unterhaltsame Weise" von A nach B zu bringen, ist ein weiterer Schritt in diese Zukunft. Sie soll – wenn es nach Jungwirth geht – schon "in drei Jahren" in weltweit zwei bis fünf Städten Realität sein.



VW Sedric, Innenansicht © Hersteller

Doch bis dahin hat Volkswagen, genau wie andere Hersteller, die an ähnlichen autonomen Konzepten arbeiten, noch einige Fragen zu beantworten. Was sagt der Gesetzgeber dazu, wenn ein Bus ohne einen verantwortungsbewussten Fahrer Kinder oder andere, vielleicht hilfsbedürftige Personen umherfährt? Wer würde solche Transportdienste künftig anbieten: die Schulen? Die jeweilige Kommune? Oder gar VW selbst?



Und nicht zu vergessen: Wollen Eltern dem künstlichen Chauffeur das Leben ihrer Lieben überhaupt anvertrauen? Überwältigend ist die Zuneigung der autoverliebten Deutschen in Systeme, die ihnen das Steuer und die Verantwortung abnehmen, jedenfalls nicht. In Umfragen teilen sich Befürworter und Gegner etwa fifty-fifty auf. Die Präsentation des Sedric in Genf dient also dazu, die Menschen schon mal auf eine Zukunft mit Straßen voller rollender künstlicher Intelligenzbestien vorzubereiten und ihnen, so hofft Volkswagen, die Scheu davor zu nehmen.

Das Hauptargument dabei – schließlich geht es um Kinder – ist die Sicherheit: Ein kühl kalkulierender Roboter, so die Verfechter autonomer Autos, leistet sich weniger Fehler als ein Mensch hinterm Steuer. Und dass ein paar Sammeltaxis, autonom oder nicht, vor der Schule sicherer für die Kinder sind als Dutzende herumrangierende SUV, das dürften nicht mal Helikoptereltern ernsthaft bezweifeln.