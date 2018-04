Ian Collins hat schon ein paar spannende Projekte in seiner Karriere betreut. Schließlich war der Ingenieur nicht nur 20 Jahre bei Rover, sondern danach auch bei McLaren und dort verantwortlich für die Entwicklung des gemeinsam mit Mercedes-Benz kreierten Supersportwagens SLR. Doch kein anderer Auftrag hat ihn so sehr gereizt wie sein aktueller. Seit fünf Jahren arbeitet Collins bei der London Electric Vehicle Company und hat dort nichts Geringeres realisiert als ein neues Taxi für die britische Hauptstadt. Die Stückzahlen sind zwar bescheiden, räumt Collins ein, wenngleich das natürlich auch für den SLR gegolten hat.

Doch wenn es – neben dem Mini – eine automobile Ikone in Großbritannien gibt, dann ist es das Black Cab, das zu London gehört wie die roten Doppeldecker, die Tower Bridge oder der Buckingham Palace. Und als wäre das nicht schon Bürde genug, musste Collins auch noch technisch das Londoner Taxi revolutionieren: Während bei uns die Städte noch Dieselfahrverbote diskutieren, greift London bereits durch: "Seit dem 1. Januar gibt es eine neue Zulassung nur noch für Taxis, die elektrisch fahren können", sagt Collins.

Mit dem Geld des chinesischen Autokonzerns Geely und technischer Hilfe des zu Geely gehörenden schwedischen Herstellers Volvo hat Collins den seit Jahrzehnten nahezu unveränderten Klassiker deshalb ins 21. Jahrhundert geholt. Statt eines Diesels surrt im Heck nun ein Elektromotor mit 110 kW (150 PS), und die Taxifahrer steuern die Wagen nun leise durch den Verkehr der Metropole.

Benziner als zusätzlicher Stromgenerator

Jedes Mal, wenn sich vor dem Taxi eine Lücke auftut oder die Ampel auf Grün springt, huscht ein Grinsen über das Gesicht des Fahrers: Von der Spurtkraft des E-Motors profitieren in London nicht mehr nur die Tesla-Fahrer, und man muss sich fast schon zurücknehmen, damit einem beim Kickdown nicht die Fahrgäste durch den Fond kullern. Dass es auf der Autobahn mit dem Spaß schnell vorbei ist, fällt im Dauerstau zwischen der Hauptstadt und dem Flughafen Heathrow kaum auf. Und dass bei umgerechnet 130 km/h schon wieder Schluss ist, wird niemanden stören in einem Land, in dem man nirgends schneller als 115 km/h fahren darf.

Optisch hat sich das Black Cab kaum verändert. © London Taxi

Wenn man im Taxi bisweilen trotzdem das vertraute Brummen eines Verbrenners hört, liegt das am Benzinmotor, der neben dem E-Motor serienmäßig verbaut ist. Mit diesem sogenannten Range Extender trägt Chefentwickler Collins dem realen Leben der Taxler Rechnung. Denn Batterien in einer Größe und Kapazität wie in einem Tesla könnten sich die Cabbies genauso wenig leisten wie stundenlange Stopps an der Ladesäule. Und kein Fahrgast würde akzeptieren, dass er auf dem Weg zum Flughafen den Wagen wechseln muss, nur weil gerade der Akku leer ist.

Darum hat Collins sich für einen vergleichsweise kleinen Akku und dazu einen von Volvo übernommenen Dreizylinder-Benziner entschieden. Dieser treibt allerdings, genau wie der Range Extender im BMW i3, nur einen Generator an, wenn die Batterie nach 130 Kilometern leer ist. Eine Verbindung zu den Rädern hat der Benziner nicht. Mit den 38 Litern Sprit im Tank komme das Taxi dann noch einmal über 500 Kilometer weit, erläutert Collins. Und auch danach ist der Wagen nach wenigen Minuten an der konventionellen Zapfsäule sofort wieder einsatzbereit.