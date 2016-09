Die SPD-Spitze bemüht sich, den parteiinternen Widerstand gegen das europäisch-kanadische Handelsabkommen Ceta abzubauen. Das SPD-Präsidium sprach sich in Berlin einstimmig für einen von Parteichef Sigmar Gabriel vorgelegten Antrag für den Konvent am 19. September aus. Darin ist das Ziel formuliert, bei den anstehenden parlamentarischen Beratungen über Ceta im Europäischen Parlament und im Bundestag noch Klarstellungen zu erreichen.

Die SPD will bei dem Konvent in Wolfsburg in gut zwei Wochen entscheiden, ob sie den geplanten Ceta-Vertrag mitträgt, der als Blaupause für das umstrittene TTIP-Abkommen mit den USA gilt. Parteichef und Wirtschaftsminister Gabriel hatte TTIP kürzlich für gescheitert erklärt, setzt sich aber entschieden für Ceta ein. In Teilen der SPD – bei Parteilinken und einigen Landesverbänden – gibt es jedoch große Vorbehalte. Die Parteispitze bemüht sich, die Kritiker zu besänftigen.

Über den Antrag Gabriels soll am Montag der Parteivorstand beraten, bevor er dann dem Konvent vorgelegt werden soll. Gabriel braucht die Zustimmung der Delegierten als "Mandat" für den kurz darauf anstehenden EU-Handelsministerrat.

Die Analyse des Ceta-Vertrages zeige, dass bereits in sehr vielen Bereichen fortschrittliche Regeln vereinbart worden seien, heißt es in dem achtseitigen Papier. "Vor dem Hintergrund dieser Fortschritte ist es gerechtfertigt, dass der EU-Ministerrat mit Zustimmung Deutschlands den Weg für die weitere parlamentarische Beratung des Ceta-Vertrages freimacht, wenn zugleich die Regelungen zum Investitionsschutz von der vorläufigen Anwendung ausgenommen sind. Es gibt allerdings (...) an einigen Stellen noch offene Punkte und Fragen, die im bevorstehenden Beratungs- und Ratifizierungsprozess weiter geprüft werden müssen."



Die Regierung in Kanada zeigt sich gesprächsbereit

Genau zu prüfen sei, ob die bisherigen Regelungen bereits ausreichten oder ob Klarstellungen und Präzisierungen erforderlich seien, etwa in Form von ergänzenden Erklärungen zwischen den Vertragspartnern. So sei etwa sicherzustellen, "dass beim Investitionsgerichtshof die Unabhängigkeit der richterlichen Entscheidung gesichert ist und dass die materiellen Rechtsstandards durch klare Definitionen unseriöse Forderungen ausschließen". Weiter heißt es: "Im weiteren Prozess sollten unbestimmte Rechtsbegriffe vermieden werden. Zudem soll die öffentliche Daseinsvorsorge aus dem Streitschlichtungsmechanismus herausgenommen werden."

Die offenen Punkte und Fragen müssen im weiteren Prozess erörtert und geklärt werden. "Dies ist die Grundlage dafür, dass die Sozialdemokratie abschließend im Deutschen Bundestag zustimmen kann." Plädiert wird auch für eine außerordentliche gemeinsame Anhörung von Vertretern des Europäischen Parlaments und der nationalen Parlamente zum Ceta-Abkommen.



Das SPD-Präsidium sehe im vorgelegten Abkommen wesentliche Fortschritte, hieß es aus Parteikreisen. Allerdings gehe es Sozialdemokraten gemeinsam mit den Gewerkschaften um weitere Verbesserungen. "Diese beziehen sich auf Klarstellungen unbestimmter Rechtsbegriffe ebenso wie auf substanzielle Änderungen." Die kanadische Handelsministerin Chrystia Freeland habe signalisiert, dass auch die neue sozialliberale Regierung in Kanada zu weiteren Verbesserungen bereit sei.



Die Parteibasis bleibt kritisch

Laut Informationen des Spiegel muss sich die SPD-Spitze jedoch auf deutlichen Widerstand aus der Parteibasis einstellen. Das zeichne sich nach den Anträgen ab, die im Berliner Willy-Brandt-Haus eingegangen seien. In der überwiegenden Mehrzahl der insgesamt 47 Anträge werde das Freihandelsabkommen in der bestehenden Fassung abgelehnt. Es werden demnach Änderungen, Präzisierungen oder Ergänzungen angemahnt.

Die Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Juristinnen und Juristen etwa sieht immer noch "viele Regelungen, die den Kriterien, die die Partei beschlossen hat, nicht entsprechen". Der Sprecher der Parlamentarischen Linken, Matthias Miersch, sagte, kein sozialdemokratisches Mitglied könne dem Abkommen in der vorliegenden Fassung zustimmen. Auch die Jusos lehnen Ceta ab. Selbst der pragmatisch orientierte Bezirk Hessen Nord sieht die Vereinbarung laut Spiegel als Hindernis einer angestrebten internationalen "kooperativen Problembewältigung" und empfiehlt Ablehnung.

Gewerkschaften sehen das Abkommen ebenfalls weiter kritisch. Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) hat gemeinsam mit einem breiten Verbändebündnis für den 17. September zu Demonstrationen gegen Ceta und das geplante EU-Abkommen mit den USA (TTIP) aufgerufen. Allein die IG Chemie, Bergbau, Energie hat sich für das Ceta-Abkommen ausgesprochen.