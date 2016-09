Bundeskanzlerin Angela Merkel geht davon aus, dass das Besuchsverbot für Bundestagsabgeordnete bei Bundeswehrsoldaten auf der türkischen Luftwaffenbasis Incirlik in Kürze aufgehoben wird. Sie glaube, dass es diesbezüglich in den nächsten Tagen "positive Nachrichten" geben werde, sagte Merkel nach einem Gespräch mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan beim G20-Gipfel in China.



Im Streit über die Besuche hatte die Türkei der Bundesregierung Bedingungen gestellt. Sie verlangte von ihr, sich offiziell von der Armenien-Resolution des Bundestages von Anfang Juni zu distanzieren. Merkel (CDU) hatte daraufhin zwar deutlich gemacht, dass das nicht passieren werde. Zugleich hatte sie aber klar gestellt, sich juristisch nicht an die Resolution gebunden zu fühlen. Regierungssprecher Steffen Seibert hatte daraufhin hinzugefügt, derartige Resolutionen des Bundestages seien nicht "rechtlich verbindlich".

Auf dem Luftwaffenstützpunkt Incirlik in der Südtürkei sind deutsche Aufklärungsmaschinen und ein Tankflugzeug stationiert. Sie unterstützen die von den USA angeführte Koalition im Kampf gegen die Terrormiliz "Islamischer Staat" in Syrien. Seit der Verabschiedung der Armenien-Resolution hat die Türkei einem Staatssekretär und Abgeordneten den Besuch des Stützpunkts verweigert. Auch ein Treffen von Bundeskanzlerin Angela Merkel mit Erdoğan und ein Besuch von Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen in der Türkei hatten in dieser Frage bislang keine Fortschritte erzielt.

Nahezu einstimmig hatten Bundestagsabgeordnete im Juni die Massaker an den Armeniern vor 100 Jahren im Osmanischen Reich als Völkermord gewertet. Mehrere Regierungsmitglieder waren der Abstimmung jedoch ferngeblieben: Bundeskanzlerin Angela Merkel, ihr Vize und Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel sowie Außenminister Frank-Walter Steinmeier (beide SPD).



Die Resolution hatte in der Türkei heftige Proteste ausgelöst. Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte Bundestagsabgeordnete mit türkischen Wurzeln wegen ihrer Zustimmung zu dem Beschluss scharf kritisiert. Sie seien ein Sprachrohr der verbotenen Arbeiterpartei Kurdistans (PKK), und wie "Terroristen" hätten auch die Parlamentarier "verdorbenes Blut". Auch andere türkische Regierungsmitglieder kritisierten Deutschland, es gab Morddrohungen gegen Abgeordnete. Mehrere Abgeordnete wurden unter Polizeischutz gestellt.