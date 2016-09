Die islamistische Terrorszene ist einer der härtesten Gegner, mit denen sich die Sicherheitsbehörden seit der Wiedervereinigung auseinandersetzen müssen. Unberechenbar, professionell, wandlungsfähig, technisch modern – den Dschihadisten ist offenbar alles zuzutrauen. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz (BfV), Hans-Georg Maaßen, hat nun in Berlin die Herausforderungen skizziert. Kurz nachdem der Fall der drei in Schleswig-Holstein festgenommenen, vermeintlichen Flüchtlinge aus Syrien einmal mehr gezeigt hat, wie nahe die Bedrohung der Bundesrepublik gekommen ist. Zumal es eine Verbindung zwischen der mutmaßlichen Schläferzelle in Schleswig-Holstein und den Attentätern zu geben scheint, die im November 2015 in Paris 130 Menschen töteten. Der IS-Funktionär Abu Walid al Suri, der die drei Syrer nach Deutschland entsandt haben soll, hatte offenbar auch die Terroristen geschickt, die in Frankreich zuschlugen.

Mit Blick auf Paris warnte Maaßen, "komplexe Anschlagsvorhaben werden durch gut ausgerüstete und in mehreren mobilen Zellen agierende Attentäter durchgeführt". Verschiedene Tätergruppen wie Schläferzellen, Rückkehrer aus Syrien und Irak sowie als Flüchtlinge eingeschleuste Dschihadisten "agieren zusammen", sagte der Chef des BfV. Seine Behörde hatte als erste die drei Syrer in Schleswig-Holstein als potenzielles Terrorkommando ausgemacht.

Das BfV sieht auch eine zunehmende Gefahr durch Einzeltäter, die Anschläge mit einfachen Tatmitteln verüben. "Von den 15 Anschlägen der beiden letzten Jahre wurden zwölf von ,lone actors' verübt", sagte Maaßen. Als exemplarisch gelten drei Taten vom Juli. Erst tötete der Tunesier Mohamed Lahouaiej Bouhlel in Nizza mit einem Lkw 86 Menschen. Bouhlel wurde von der Polizei erschossen.

Vier Tage später verletzte der womöglich aus Afghanistan stammende Flüchtling Riaz Khan Amadzai mit einer Axt in einem Regionalzug in Würzburg vier Passagiere. Der Täter verließ dann den Zug und attackierte eine Passantin. Die Polizei erschoss Amadzai. Am 24. Juli sprengte sich am Rande eines Festivals in Ansbach der Syrer Mohammed Daleel mit einer selbst gebastelten Rucksackbombe in die Luft – es gab 15 Verletzte.

Virtuell ferngesteuert

Alle drei Täter standen nach Erkenntnissen der Sicherheitsbehörden in Kontakt mit dem IS. Seit einiger Zeit sei zu beobachten, "dass bei Einzeltätern durchaus auch eine ,Beratung' oder Steuerung ihres Tathandelns durch den IS oder dem IS nahestehende Personen stattfinden kann", sagte Maaßen. Er sieht einen "neuen Tätertypus". Diese Personen würden "virtuell aus dem Ausland über Instant Messaging ferngesteuert". Das Szenario sei eine besondere Herausforderung für die Behörden. Dort wird beklagt, die Verschlüsselung der Kommunikation bei Messenger-Diensten sei nur schwer zu knacken.