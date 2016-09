Der Superbowl ist eines der größten Fernsehereignisse der Welt. Über 100 Millionen Menschen schauen jedes Jahr zu, wenn die beiden besten Teams der amerikanischen Footballliga im Finalspiel aufeinandertreffen. Nur wer die Mühen der Saison durchsteht und alle Vorrundengegner schlägt, bekommt schließlich die Chance im alles entscheidenden Duell anzutreten. Kaum ein anderes TV-Event kann sich mit dem Superbowl messen.



Am Montagabend nun treffen Hillary Clinton und Donald Trump zum ersten von insgesamt drei TV-Duellen an der Hofstra-Universität im US-Bundesstaat New York aufeinander. Den Ausnahmewahlkampf erwartet eine Ausnahmedebatte: Medienforscher gehen davon aus, dass 100 Millionen Menschen das Duell Trump gegen Clinton einschalten werden, zwölf TV-Sender übertragen die Debatte live. Nie zuvor hat ein US-Wahlkampf die amerikanischen Medien so flächendeckend beherrscht.

Die Parallelen zum Superbowl beschränken sich nicht nur auf die gigantische Einschaltquote. Ähnlich wie die Football-Finalisten haben auch Clinton und Trump ein hartes Jahr hinter sich, stecken sie doch seit Mitte vergangenen Jahres im Wahlkampf. Auch sie mussten in den quälend langen Vorwahlen einen Konkurrenten nach dem anderen aus dem Feld schlagen: Bernie Sanders, Ted Cruz, Martin O'Mally, Marco Rubio – Trump und Clinton haben sie alle hinter sich gelassen. Nach Monaten der gegenseitigen Schmähungen auf Twitter, in TV-Interviews und bei Wahlkampfauftritten stehen sich die beiden Kandidaten nun erstmals direkt gegenüber.

Einen klaren Favoriten gibt es nicht, überhaupt ist schwer vorherzusehen, wie die Debatte ablaufen wird. Denn niemand weiß, welcher Donald Trump am Montagabend die Bühne betritt. Ist es der wütende, fremdenfeindliche Hetzer? Oder der gut vorbereitete, zurückgenommene Geschäftsmann? Es liegt an Trump, ob die Debatte zu einer inhaltlichen Diskussion über die großen politischen Streitfragen des Landes wird oder sich beide Kandidaten 90 Minuten lang mit persönlichen Beleidigungen eindecken.

Fest steht: Nach dem Terroranschlag von New York vor knapp einer Woche steht das Thema nationale Sicherheit im Zentrum der Auseinandersetzung. Denn die Bomben des mutmaßlichen Attentäters Ahmad Khan Rahami haben die Amerikaner tief verunsichert. Clinton und Trump müssen deshalb nun beweisen, dass sie auch in Krisenzeiten Ruhe bewahren. Über Sieg oder Niederlage entscheidet bei der Debatte folglich die Frage: Welcher der beiden Kandidaten gibt den besseren Commander in Chiefab – und vermittelt den Eindruck, das Land künftig vor weiteren Anschlägen schützen zu können?



Clinton hofft auf den Faktenckeck

Für Clinton bietet die angespannte Sicherheitslage die Möglichkeit, sich gegenüber Trump als erfahrene Terrorbekämpferin zu profilieren. Schließlich war sie es, die in ihrer Zeit als Außenministerin an der Seite von Präsident Barack Obama die Jagd auf den Al-Kaida-Chef Osama bin Laden beaufsichtigte. Trump hingegen verwechselte noch im vergangenen Jahr die schiitische Terrormiliz Hisbollah mit der palästinensischen Rebellengruppe Hamas. Eigentlich hat der Immobilien-Tycoon der Expertise seiner Rivalin nichts Substanzielles entgegenzusetzen.

Doch der Wahlkampf hat zuletzt immer wieder gezeigt, dass Clinton es nicht schafft, ihren inhaltlichen Vorteil gegenüber Trump voll auszuspielen. Eher läuft sie Gefahr, dass ihre zahlreichen Skandale der vergangenen Monate für sie im Duell zu einer echten Bedrohung werden: Im Wochentakt kommen derzeit neue E-Mails heraus, die ihre engen Beziehungen zu reichen Spendern der familieneigenen Clinton-Stiftung belegen. Außerdem verzeihen ihr viele Wähler noch immer nicht, dass sie Trumps Unterstützer kürzlich einen "Korb der Kläglichen" nannte – und auf einmal erschreckend ähnlich wie ihr Kontrahent klang. Auch muss Clinton sich noch immer dafür rechtfertigen, dass sie versucht hatte, der Öffentlichkeit ihre Lungenentzündung zu verschweigen.

Wer führt in den Umfragen?

Donald Trump wird den Auftritt vor Millionenpublikum nutzen, um Clinton für all jene Versäumnisse zu attackieren. Schon in den Wochen vor dem großen Aufeinandertreffen griff er Clinton mit jedem Tag zunehmend härter an. Er zeichnet sie als pathologische Lügnerin, die in ihrer Zeit als US-Außenministerin Staatsgeheimnisse an wohlhabende Gönner verkaufte und aufgrund ihrer angeschlagenen Gesundheit ohnehin nicht Präsidentin werden könne.

Die jüngsten Umfrageergebnisse zeigen, dass Trump mit seiner aggressiven Strategie Erfolg hat: Nachdem er Anfang August weit abgeschlagen hinter Clinton zurücklag, schließt er derzeit wieder zu seiner Kontrahentin auf. In den umkämpften Swing StatesFlorida, Ohio und North Carolinasehen ihn aktuelle Umfragen sogar vor seiner Konkurrentin.



Entsprechend selbstbewusst gab Trump sich zuletzt während der Vorbereitungen: Anders als Clinton, die seit Wochen mit ihrem Team für den großen Auftritt übt, reduziere er sein Debattentraining auf ein Minimum. Schließlich solle sein Auftritt noch natürlich wirken, sagte Trump vergangene Woche dem TV-Sender Fox News. Er weiß, dass er die Vorwahlen nicht mit dem Kopf, sondern mit dem Bauch gewonnen hat. Damals versprach er einfache Lösungen für komplexe Probleme, hetzte gegen das Establishment in Washington und verhöhnte seine Kontrahenten als "kleinen Marco" und "Niedrigenergie-Jeb" – bis die schließlich frustriert aufgaben. Zu einer inhaltlichen Auseinandersetzung war es gar nicht erst gekommen.

Für den Fall, dass Clinton es trotzdem auf ein Faktenduell anlegt, sicherte Trump sich schon im Vorfeld ab: Vergangene Woche forderte er Lester Holt, den Moderator der Debatte, dazu auf, die Aussagen beider Kandidaten nicht während der Sendung auf ihren Wahrheitsgehalt hin zu prüfen. Offenbar ahnt Trump, dass er sonst nicht gewinnen kann.