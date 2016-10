Selten hat ein Wahlkampf so polarisiert: Am 8. November wird in den USA gewählt. Die ganze Welt schaut auf diese Wahl. Wir haben uns gefragt: Wie sähe das Meinungsbild aus, wenn alle den amerikanischen Präsidenten wählen könnten?



Uns interessiert vor allem, ob wir in verschiedenen Ländern unterschiedliche Präferenzen für den einen oder die andere Kandidatin erkennen können. Wir führen die Befragung nicht nur auf ZEIT ONLINE durch, sondern möchten alle Nutzer bitten, diese Befragung zu teilen. Ideal wäre es, wenn wir mit dieser Aktion ein weltweites Meinungsbild zeichnen könnten.



Deshalb gibt es dieses Befragungstool in mehreren Sprachen. Es ist neben Deutsch in Englisch, Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Russisch und Chinesisch verfügbar. Gleichzeitig erteilen wir ausdrücklich unsere Erlaubnis, dieses Tool per Embed Code auf anderen Websites einzubinden.







