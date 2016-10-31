Мало какой предвыборной кампании удалось так расколоть мир, как этой: 8 ноября в США состоятся выборы президента, и весь мир внимательно следит за происходящим. Мы задали себе вопрос: А как выглядели бы результаты этих выборов, если бы президента США мог выбирать каждый из нас?

В первую очередь нас интересует то, сможем ли мы выявить у жителей разных стран различные предпочтения в пользу одного или другого кандидата. Мы проводим этот опрос не только для читателей ZEIT ONLINE, мы хотели бы попросить всех пользователей поделиться ссылкой на опрос с друзьями. Идеальным результатом стало бы составление глобального общественного мнения по этому вопросу.

Именно потому данный опрос существует сразу на нескольких языках. Кроме немецкого, он доступен также на английском, французском, испанском, португальском, русском и китайском языках. Одновременно мы даём разрешение на вставку кода опроса в другие страницы.

Русский

Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/ru.html

Немецкий

Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/de.html

Английский

Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/en.html

Французский

Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/fr.html

Испанский

Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/es.html

Португальский

Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/pt.html

Китайский

Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/zh.html