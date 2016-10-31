Мало какой предвыборной кампании удалось так расколоть мир, как этой: 8 ноября в США состоятся выборы президента, и весь мир внимательно следит за происходящим. Мы задали себе вопрос: А как выглядели бы результаты этих выборов, если бы президента США мог выбирать каждый из нас?
В первую очередь нас интересует то, сможем ли мы выявить у жителей разных стран различные предпочтения в пользу одного или другого кандидата. Мы проводим этот опрос не только для читателей ZEIT ONLINE, мы хотели бы попросить всех пользователей поделиться ссылкой на опрос с друзьями. Идеальным результатом стало бы составление глобального общественного мнения по этому вопросу.
Именно потому данный опрос существует сразу на нескольких языках. Кроме немецкого, он доступен также на английском, французском, испанском, португальском, русском и китайском языках. Одновременно мы даём разрешение на вставку кода опроса в другие страницы.
Русский
Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/ru.html
Немецкий
Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/de.html
Английский
Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/en.html
Французский
Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/fr.html
Испанский
Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/es.html
Португальский
Ссылка: http://bitpoll.zeit.de/trump-clinton/pt.html
Kommentare
Sehr geehrte Redaktion,
ist dieser Artikel auch für diejenigen zugänglich, die nicht des Russisch mächtig sind?
MfH
HB
Cool!
Soll das ein Witz sein?
Я уже привык путать языки и даже не особо огорчаюсь, но что у немецкой газеты с этим тоже есть проблемы -- очень неожиданно. Высший класс!