Vielleicht trennt sich der Freund oder eine Prüfung geht schief, aber selten bricht das Leben einer 21-Jährigen wirklich komplett zusammen. Für die damals 21-jährige irakische Jesidin Nadia Murad veränderte ein Tag im August 2014 alles. Sie wurde von Terroristen des "Islamischen Staats" (IS) nach Mossul entführt, wiederholt vergewaltigt, wie eine Ware verkauft. Ihre Mutter und sechs ihrer Brüder wurden erschossen.

Nach drei Monaten in Gefangenschaft schaffte Murad es, in ein Flüchtlingslager zu entkommen. Im vergangenen Jahr war sie eine von 1.000 besonders schutzbedürftigen jesidischen Frauen und Kindern, die Baden-Württemberg aufnahm. Das Land hatte sie aus dem Nordirak ausgeflogen. Ein ähnliches Programm plant nun auch Kanada. Das hat auch mit Nadia Murad zu tun: Sie ist heute 23 und kämpft als Aktivistin und UN-Sonderbotschafterin für die "Würde der Opfer von Menschenhandel". Heute verlieh das Europaparlament ihr und der Jesidin Lamiya Aji Bashar, die ebenfalls vom IS entführt worden war und als Aktivistin für Menschenrechte eintritt, den Sacharow-Menschenrechtspreis.



Im Juli erzählte Nadia Murad unter Tränen ihre Geschichte vor dem kanadischen Parlament und appellierte, dass das Land Jesiden aufnehmen möge. Die meist Kurdisch sprechende, ethnische und religiöse Minderheit wird vom IS verfolgt. Mehr als eine halbe Million Menschen – 90 Prozent der jesidischen Bevölkerung – lebt in Flüchtlingslagern im Irak.

Am Dienstag, Nadia Murad war wieder nach Ottawa gereist, entschieden die Parlamentarier einstimmig, das Vorgehen des IS gegen die Jesiden als Völkermord zu bezeichnen. Der Minister für Einwanderung und Flüchtlinge, John McCallum, kündigte an, Kanada werde innerhalb der nächsten vier Monate traumatisierte Frauen und Mädchen aufnehmen. Auf eine Zahl wolle er sich nicht festlegen, die Hilfe sei "komplex". Anfang Oktober entsandte die kanadische Regierung Experten in die Region, in der derzeit eine Anti-IS-Allianz die vom IS besetzte Stadt Mossul stürmt.

"Jesiden müssen höchste Priorität haben"



Die konservative Oppositionspolitikerin Michelle Rempel hatte den Antrag ins Parlament eingebracht. Sie kritisiert, dass die Regierung bisher schleppend reagiere. "Jesiden müssen höchste Priorität haben", sagt sie ZEIT ONLINE. Kanada müsse in den nächsten Monaten "mehrere Tausend" jesidische Vertriebene aus dem Nordirak sowie Flüchtlinge aus Lagern ins Land holen. Wie viele Jesiden Kanada bisher aufnahm, ist nicht bekannt; die ethnische Herkunft und Religion werden nicht erfasst, berichtete der Sender CBC. Rempel sprach vergangene Woche im Unterhaus von bisher nur neun Jesiden, die nach Kanada ausgeflogen wurden. Das hätten ihr Migrationsbeamte berichtet.